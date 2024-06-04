Вейп: что это такое и правда ли электронные сигареты могут быть опаснее обычных

В России с начала марта 2024 года частично ограничили продажу электронных сигарет. Разобрались, чем вредны такие устройства и что безопаснее — вейп или сигареты.

Что такое вейп

Вейп (от англ. vape — парить), или электронная сигарета, — это устройство для испарения курительных жидкостей. При нагревании такой жидкости образуется не сигаретный дым, а пар, который нужно вдохнуть.

Влияние вейпа на организм

Основные компоненты жидкостей для вейпов — пропиленгликоль и глицерин. Сами по себе они классифицируются как «общепризнанно безопасные». Однако при нагревании пропиленгликоль выделяет опасные ацетальдегид и формальдегид, а глицерин выделяет акролеин.

Наибольшей токсичностью обладают ароматизаторы со вкусом ментола, карамели и корицы.

Соединения, образующиеся из ароматизаторов, могут провоцировать воспаление дыхательных путей, нарушать работу сердца и сосудов. Также некоторые из них — канцерогены, повышающие риск возникновения рака.

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В 2019 году в США началась вспышка заболеваний легких, связанных с вейпингом (EVALI). От болезни пострадало более 2500 человек, а 68 из них погибли. В России первый случай EVALI был зарегистрирован в 2021 году.

Вероятнее всего, заболевание было вызвано Е-ацетатом или тетрагидроканнабинолом. Оба этих вещества содержатся в некоторых жидкостях для вейпов.

Что вреднее: вейп или обычные сигареты

Проведенные исследования позволяют предположить, что вейпы потенциально менее вредны, чем обычные сигареты.

При горении сигареты выделяется более 4000 канцерогенов. Это значительно больше, чем при нагревании жидкости для вейпов. Но при использовании электронных сигарет образуются новые соединения, которые еще не исследованы.

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Кроме того, никотин, содержащийся в жидкости для вейпов, обладает теми же свойствами, что и в обычных сигаретах.

Можно ли с помощью вейпа бросить курить

В теории вейпинг может помочь людям постепенно снизить зависимость от никотина. Существуют жидкости с различным содержанием этого вещества или вовсе без него. Однако следует помнить, что влияние вейпа на здоровье изучено не полностью.

Также некоторые исследования показывают, что такие устройства неэффективны в борьбе с никотиновой зависимостью. Большинство людей продолжают курить традиционные сигареты, но вдобавок к ним начинают использовать и вейп.

Если вы хотите избавиться от никотиновой зависимости, лучше всего обратиться к врачу-наркологу.

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Запрет на вейпы

В России с марта 2024 года запрещена продажа вейпов с ароматизаторами. Также с начала апреля этого года под запретом розничная торговля на ярмарках и в онлайн-магазинах. А в обычных торговых точках средства для курения должны быть убраны из витрин.

Помимо этого, утвержден список веществ, которые запрещено добавлять в жидкости для вейпов. Среди них — пищевые ароматизаторы и подсластители, а также кофеин, таурин, гуарана и другие биологически активные добавки.