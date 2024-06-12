Что такое виниры и сколько они стоят: рассказывает стоматолог

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Мода на ослепительно белые зубы не проходит уже несколько десятков лет. Для тех, кто не хочет систематически ходить на процедуру отбеливания, есть долговременный и радикальный способ: установка виниров.
Стоматолог Эмин Мамедов рассказал об особенностях установки такой конструкции и ответил на самые популярные вопросы.
Виниры — тонкие пластинки из специального материала. Они приклеиваются к передней поверхности зубов. Чтобы обеспечить идеальное прилегание накладки, каждый зуб предварительно обтачивается. С помощью виниров можно добиться внешне идеальной улыбки, так как есть возможность изменить не только цвет зубов, но и их форму и размер.
Носить виниры можно не всем. Их не будут устанавливать при:
пародонтите;
значительном разрушении зубов;
кариесе.
Такие проблемы нужно сначала устранить, а уже после думать об эстетической составляющей.
Также перед установкой убедитесь, что у вас нет привычки слишком сильно сжимать зубы и скрежетать ими во сне. Такие проблемы могут привести к быстрому износу виниров.Эмин МамедовВрач-стоматолог
Кроме лечения зубов могут понадобиться профессиональная чистка или отбеливание, а также исправление прикуса.
Так называемая алмазная ортодонтия позволяет сделать протезирование без исправления прикуса. Это дает быстрый результат здесь и сейчас, но в динамике приводит к негативным последствиям.Эмин МамедовВрач-стоматолог
Наиболее популярные варианты: керамические и композитные виниры.
Керамические виниры стоят дороже, но при этом считаются более долговечными и эстетичными. Они выглядят более естественно и не меняют цвет со временем. Кстати, слишком белые зубы уже утратили популярность. Теперь в моде натуральные оттенки.
Невозможность отличить винир от зуба — показатель высокой квалификации врача. Служить керамические накладки могут десять лет или даже больше.Эмин МамедовВрач-стоматолог
Композитные виниры относительно недорогие, но служат меньше: менять их нужно каждые три-пять лет. На них накапливается налет, а сам материал постепенно меняет цвет. Кроме того, такие виниры изначально могут смотреться ненатурально: например, быть белыми с голубым оттенком.
Мое мнение: композитные виниры могут быть лишь временным этапом. Их постоянное ношение может ухудшить состояние десен и привести к разрушению собственных зубов из-за негерметичного прилегания.Эмин МамедовВрач-стоматолог
Стоимость виниров зависит от сложности процедуры, квалификации врача и зуботехнической лаборатории, выбранного материала. В среднем композитный винир обойдется в 3 000—15 000 рублей за один зуб, а керамический — в 65 000—120 000 рублей за зуб.
Процедура установки виниров обычно требует нескольких посещений стоматолога. На предварительном этапе проводится диагностика и согласование цвета и формы будущих накладок. Далее выполняется снятие оттисков либо сканирование 3D-сканером и наконец установка виниров на предварительно обточенные зубы.
Процедура выполняется под местной анестезией, поэтому малоболезненна или вовсе безболезненна.Эмин МамедовВрач-стоматолог