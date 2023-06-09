Виниры: 6 за и 6 против

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Красивая улыбка кардинально меняет образ. И виниры — один из способов ее достичь, правда не в каждом случае.
О плюсах и минусах виниров рассказал стоматолог-хирург, ортопед и имплантолог, главврач клиники Илья Симонов.
Виниры — это современная, безопасная и эффективная процедура реставрации улыбки. Тонкие керамические накладки изготавливаются индивидуально и крепятся специальным стоматологическим цементом на предварительно обточенные фронтальные зубы.
Главный плюс виниров, который привлекает многих, — за короткий отрезок времени можно стать обладателем идеальной улыбки, ровных и белоснежных зубов.
Кроме того, среди плюсов:
долговечность — качественно изготовленные и правильно зафиксированные виниры при должном уходе за полостью рта прослужат до 30 лет;
натуральный вид — отличить виниры от настоящих зубов практически невозможно, поскольку толщина керамических накладок менее миллиметра (от 0,3 до 0,5 мм), а цвет в идеале подбирается под тон белка глаз (по пожеланиям клиента можно установить любой оттенок, даже кипенно-белый);
отсутствие противопоказаний в связи с образом жизни — виниры устанавливают себе в том числе люди, профессионально занимающиеся экстремальными и бойцовскими видами спорта.
Виниры не просто создают идеальную улыбку, они гармонизируют внешность человека. Для точного расчета пропорций в большинстве клиник используются специальные программы. Они работают на основе точных формул и принципов «золотого сечения». Это позволяет подобрать идеальную форму виниров и преобразить внешность пациента.Илья СимоновХирург-стоматолог
Несмотря на популярность, кажущуюся простоту и универсальность, специалисты рекомендуют эту услугу далеко не каждому. Все дело в том, что задача виниров — сделать улыбку совершенной. Но сделать зубы здоровыми им не под силу.
Также из минусов, о которых следует помнить:
виниры не устанавливают пациентам с больными зубами, с неправильным прикусом и с дефицитом зубного ряда — если поставить виниры при наличии ортодонтических проблем, накладки просто отклеятся, поэтому сначала нужно пройти санацию полости рта, вылечить все кариесы, пульпиты, периодонтиты, пройти ортодонтическое лечение (если необходимо) и только потом устанавливать виниры;
виниры можно устанавливать только с 18 лет, но рекомендуется не ранее 21-23 лет, когда полностью сформируется зубо-челюстная система пациента;
возможна некачественная установка или неверный подбор виниров, из-за чего возникнут проблемы — если анатомия прикуса нарушена, нагрузка при жевании будет распределяться неравномерно, что чревато перегрузкой зубов, их разрушением, появлением дисфункции височно-челюстного сустава, бруксизмом и даже головными болями;
виниры не защищают от кариеса — они покрывают лишь фронтальную поверхность зуба, живые ткани с внутренней стороны и корень зуба остаются уязвимы перед заболеваниями.
Также к минусам можно отнести и стоимость керамических виниров. Цена на изделия начинается примерно от 25 тысяч рублей за единицу. При этом чаще всего устанавливают от двух до восьми виниров. Есть и более дешевые варианты, например композитные виниры. Их наносят слой за слоем прямо на зуб, фиксируя тепловой лампой. Однако срок службы таких виниров — до 5-6 лет, при этом они могут менять цвет.
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