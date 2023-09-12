Как алкоголь влияет на печень: этапы и последствия

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Когда болит печень, то страдает весь организм, поэтому важно следить за ее здоровьем. Хорошая новость — большинство серьезных заболеваний этого органа можно предотвратить.
Самая частая причина патологий железы внешней секреции — воздействие токсических веществ таких как алкоголь, медикаменты и профессиональные вредности. Когда они оказываются в организме, начинается процесс обезвреживания. При больших дозах этих веществ печень не успевает очищать организм от токсинов. Подробнее рассказала гепатолог, гастроэнтеролог Евгения Лежепекова.
О негативном влиянии спиртосодержащих напитков на печень начали говорить еще два столетия назад. В ХVIII веке впервые установили связь цирроза печени с употреблением алкоголя.
Выделяют три этапа разрушения печени от регулярного употребления спиртосодержащих напитков.
Это заболевание диагностируется у большинства любителей алкоголя. Этиловый спирт — причина превращения жирных кислот в жиры, которые накапливаются в печени.
Эта стадия называется «алкогольный стеатоз печени» и может быть обратима. Считается, что, если пациент полностью отказывается от алкоголя, через полгода может прекратиться чрезмерное жировое отложение, которое возникает на фоне систематического употребления алкоголя.Евгения ЛежепековаГепатолог, гастроэнтеролог
Симптомы болезни:
ощущение тяжести;
боли в правом подреберье;
слабость, быстрая утомляемость, низкая работоспособность;
чувство тошноты;
отрыжка;
появление сосудистых звездочек на коже;
горький вкус во рту;
отсутствие аппетита.
На фоне накопления жира печень воспаляется, начинается алкогольный гепатит. Эта стадия требует большего времени для восстановления. Сколько — зависит от состояния организма человека в целом.Евгения ЛежепековаГепатолог, гастроэнтеролог
При гепатите печень увеличивается в размере, при этом некоторая часть клеток органа погибает.
Симптомы алкогольного гепатита:
боль в правом подреберье;
пожелтение кожного покрова и белков глаз;
тошнота и рвота;
диарея;
усталость;
повышенная температура;
анорексия;
отсутствие аппетита.
Третий этап — цирроз печени.
Ткань печени перестает быть эластичной, развиваются рубцовые изменения. О восстановлении тканей печени речи уже не идет, мы можем говорить только о ее поддержании при полном отказе от употребления алкоголя.Евгения ЛежепековаГепатолог, гастроэнтеролог
При таком заболевании происходит постепенная утрата рабочих функций.
Симптомы цирроза печени:
слабость;
быстрая утомляемость;
кожный зуд;
покраснение кожного покрова;
резкая потеря веса;
выпадение волос;
диарея;
бессонница;
отечность ног;
увеличение объема живота;
кровавая рвота;
боли в правом подреберье.
Самый главный шаг — полный отказ от употребления спиртных напитков. Также лечащий врач назначит правильное сбалансированное питание, которое исключает острую, жареную и жирную пищу. Как правило, в рацион включаются продукты с высоким содержанием белка, овощи, зелень и ягоды. Назначается соблюдение водного баланса.
Рекомендуются для восстановления печени и занятия спортом. В лекарственную терапию включают прием гепатопротекторов.
Болезни печени диагностируются гепатологом, гастроэнтерологом или инфекционистом после диагностики. Специалист назначает ряд исследований. Как правило, это:
общий анализ крови и мочи;
анализ венозной крови;
УЗИ;
фиброгастродуоденоскопия;
КТ;
радиоизотопное исследование;
гистологическое исследование.
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