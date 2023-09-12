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Сегодня, 21:00

Как алкоголь влияет на печень: этапы и последствия

Как алкоголь влияет на печень
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгения Лежепекова
Гепатолог, гастроэнтеролог
Проверка фактов
Проверка фактов

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Бутылки крепких спиртных напитков.
Фото istockphoto.com
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Когда болит печень, то страдает весь организм, поэтому важно следить за ее здоровьем. Хорошая новость — большинство серьезных заболеваний этого органа можно предотвратить.

Самая частая причина патологий железы внешней секреции — воздействие токсических веществ таких как алкоголь, медикаменты и профессиональные вредности. Когда они оказываются в организме, начинается процесс обезвреживания. При больших дозах этих веществ печень не успевает очищать организм от токсинов. Подробнее рассказала гепатолог, гастроэнтеролог Евгения Лежепекова.

Когда люди употребляют алкоголь в больших количествах и еще нагружают ЖКТ жирной обильной закуской, то получают еще более пагубное влияние на органы, в том числе == на поджелудочную железу и печень.
Евгения Лежепекова
Гепатолог, гастроэнтеролог

О негативном влиянии спиртосодержащих напитков на печень начали говорить еще два столетия назад. В ХVIII веке впервые установили связь цирроза печени с употреблением алкоголя.

Этапы разрушения печени от алкоголя

Выделяют три этапа разрушения печени от регулярного употребления спиртосодержащих напитков.

Жировая болезнь печени

Это заболевание диагностируется у большинства любителей алкоголя. Этиловый спирт — причина превращения жирных кислот в жиры, которые накапливаются в печени.

Эта стадия называется «алкогольный стеатоз печени» и может быть обратима. Считается, что, если пациент полностью отказывается от алкоголя, через полгода может прекратиться чрезмерное жировое отложение, которое возникает на фоне систематического употребления алкоголя.
Евгения Лежепекова
Гепатолог, гастроэнтеролог

Симптомы болезни:

  • ощущение тяжести;

  • боли в правом подреберье;

  • слабость, быстрая утомляемость, низкая работоспособность;

  • чувство тошноты;

  • отрыжка;

  • появление сосудистых звездочек на коже;

  • горький вкус во рту;

  • отсутствие аппетита.

Грустный мужчина сидит перед тарелкой.
Фото istockphoto.com
На фоне накопления жира печень воспаляется, начинается алкогольный гепатит. Эта стадия требует большего времени для восстановления. Сколько — зависит от состояния организма человека в целом.
Евгения Лежепекова
Гепатолог, гастроэнтеролог

При гепатите печень увеличивается в размере, при этом некоторая часть клеток органа погибает.

Симптомы алкогольного гепатита:

  • боль в правом подреберье;

  • пожелтение кожного покрова и белков глаз;

  • тошнота и рвота;

  • диарея;

  • усталость;

  • повышенная температура;

  • анорексия;

  • отсутствие аппетита.

Уставшая девушка лежит в кровати
Фото istockphoto.com

Третий этап — цирроз печени.

Ткань печени перестает быть эластичной, развиваются рубцовые изменения. О восстановлении тканей печени речи уже не идет, мы можем говорить только о ее поддержании при полном отказе от употребления алкоголя.
Евгения Лежепекова
Гепатолог, гастроэнтеролог

При таком заболевании происходит постепенная утрата рабочих функций.

Симптомы цирроза печени:

  • слабость;

  • быстрая утомляемость;

  • кожный зуд;

  • покраснение кожного покрова;

  • резкая потеря веса;

  • выпадение волос;

  • диарея;

  • бессонница;

  • отечность ног;

  • увеличение объема живота;

  • кровавая рвота;

  • боли в правом подреберье.

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Как восстановить печень после алкоголя

Самый главный шаг — полный отказ от употребления спиртных напитков. Также лечащий врач назначит правильное сбалансированное питание, которое исключает острую, жареную и жирную пищу. Как правило, в рацион включаются продукты с высоким содержанием белка, овощи, зелень и ягоды. Назначается соблюдение водного баланса.

Рекомендуются для восстановления печени и занятия спортом. В лекарственную терапию включают прием гепатопротекторов.

Печень из бумаги в руках.
Фото istockphoto.com

К какому врачу обращаться

Болезни печени диагностируются гепатологом, гастроэнтерологом или инфекционистом после диагностики. Специалист назначает ряд исследований. Как правило, это:

  • общий анализ крови и мочи;

  • анализ венозной крови;

  • УЗИ;

  • фиброгастродуоденоскопия;

  • КТ;

  • радиоизотопное исследование;

  • гистологическое исследование.

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