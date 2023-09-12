Как алкоголь влияет на печень: этапы и последствия

Как алкоголь влияет на печень

Когда болит печень, то страдает весь организм, поэтому важно следить за ее здоровьем. Хорошая новость — большинство серьезных заболеваний этого органа можно предотвратить.

Самая частая причина патологий железы внешней секреции — воздействие токсических веществ таких как алкоголь, медикаменты и профессиональные вредности. Когда они оказываются в организме, начинается процесс обезвреживания. При больших дозах этих веществ печень не успевает очищать организм от токсинов. Подробнее рассказала гепатолог, гастроэнтеролог Евгения Лежепекова.

О негативном влиянии спиртосодержащих напитков на печень начали говорить еще два столетия назад. В ХVIII веке впервые установили связь цирроза печени с употреблением алкоголя.

Этапы разрушения печени от алкоголя

Выделяют три этапа разрушения печени от регулярного употребления спиртосодержащих напитков.

Жировая болезнь печени

Это заболевание диагностируется у большинства любителей алкоголя. Этиловый спирт — причина превращения жирных кислот в жиры, которые накапливаются в печени.

Симптомы болезни:

ощущение тяжести;

боли в правом подреберье;

слабость, быстрая утомляемость, низкая работоспособность;

чувство тошноты;

отрыжка;

появление сосудистых звездочек на коже;

горький вкус во рту;

отсутствие аппетита.

Фото istockphoto.com

Алкогольный гепатит

При гепатите печень увеличивается в размере, при этом некоторая часть клеток органа погибает.

Симптомы алкогольного гепатита:

боль в правом подреберье;

пожелтение кожного покрова и белков глаз;

тошнота и рвота;

диарея;

усталость;

повышенная температура;

анорексия;

отсутствие аппетита.

Фото istockphoto.com

Цирроз печени

Третий этап — цирроз печени.

При таком заболевании происходит постепенная утрата рабочих функций.

Симптомы цирроза печени:

слабость;

быстрая утомляемость;

кожный зуд;

покраснение кожного покрова;

резкая потеря веса;

выпадение волос;

диарея;

бессонница;

отечность ног;

увеличение объема живота;

кровавая рвота;

боли в правом подреберье.

Как восстановить печень после алкоголя

Самый главный шаг — полный отказ от употребления спиртных напитков. Также лечащий врач назначит правильное сбалансированное питание, которое исключает острую, жареную и жирную пищу. Как правило, в рацион включаются продукты с высоким содержанием белка, овощи, зелень и ягоды. Назначается соблюдение водного баланса.

Рекомендуются для восстановления печени и занятия спортом. В лекарственную терапию включают прием гепатопротекторов.

Фото istockphoto.com

К какому врачу обращаться

Болезни печени диагностируются гепатологом, гастроэнтерологом или инфекционистом после диагностики. Специалист назначает ряд исследований. Как правило, это:

общий анализ крови и мочи;

анализ венозной крови;

УЗИ;

фиброгастродуоденоскопия;

КТ;

радиоизотопное исследование;

гистологическое исследование.

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