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Сегодня, 21:00

Влияние алкоголя на желудок

Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Евгения Лежепекова
Гепатолог, гастроэнтеролог
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Проверка фактов

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Алкоголь оказывает негативное влияние на многие органы, в том числе и на желудок. Этанолсодержащие напитки, попадая в желудочно-кишечный тракт, обжигают слизистые оболочки. Со временем это может перейти в хроническую стадию и вызвать ряд заболеваний. В некоторых случаях есть риск некроза тканей. Подробнее рассказала гепатолог, гастроэнтеролог Евгения Лежепекова.

Как алкоголь влияет на желудок

Стенки желудка от кислоты и патогенных микроорганизмов защищает слизистая оболочка. Когда она раздражена, происходит воспаление. Человека мучают изжога и кислая отрыжка.

По словам врача-гастроэнтеролога и гепатолога Евгении Лежепековой, в количестве 0,5-1 л алкоголь наносит существенный вред. Под удар попадает слизистая оболочка пищевода, желудка и кишечника, а значит — и содержащийся там микробиом желудочно-кишечного тракта.

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Если продолжить употребление алкоголя, со временем уменьшится выработка соляной кислоты, участвующей в перевариваривании пищи. В некоторых случаях она и вовсе перестает выделяться. Это грозит быстрым всасыванием токсических веществ в кровь. Также отмечается низкий уровень защитных функций стенок желудка.

Алкоголь подавляет полезные бактерии-симбионты и усиливает рост условно-патогенной флоры, в том числе и грибковой.
Евгения Лежепекова
Гепатолог, гастроэнтеролог

Этанол негативно влияет и на выработку желудочного сока из-за атрофических изменений. Железы снижают выработку инсулина. В результате нарушается работа пищеварения. Все это приводит к развитию многих заболеваний.

Когда люди употребляют алкоголь в больших количествах и еще нагружают ЖКТ жирной обильной закуской, то получают еще более пагубное влияние на органы, в том числе и на поджелудочную железу, и на печень.
Евгения Лежепекова
Гепатолог, гастроэнтеролог
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Какие заболевания может спровоцировать алкоголь

Гастрит

Воспаление слизистой оболочки желудка, нарушающее его работу, называется гастритом. При таком заболевании еда плохо перерабатывается, как итог — нарушается всасываемость полезных веществ, которые важны для человека.

Симптомы гастрита:

  • тошнота и рвота;

  • бледность кожи;

  • трудности с глотанием;

  • ноющая или схваткообразная боль;

  • изжога;

  • отрыжка;

  • тяжесть после приема пищи;

  • горечь во рту.

Это повреждение верхнего отдела пищеварительного тракта. Алкоголь провоцирует ожог пищевода и желудка.

Симптомы ожога желудка:

  • тошнота и рвота;

  • головокружение;

  • отек языка;

  • светлый налет в ротовой полости;

  • першение в горле.

Фото iStock

Острое отравление

Такое отравление происходит из-за больших доз этилового спирта или употребления некачественного алкоголя. Токсичные вещества оказывают ядовитое воздействие на многие органы, в том числе на желудок.

Симптомы острого отравления:

  • рвота с кровью;

  • судороги;

  • спутанное состояние сознания;

  • несвязная речь;

  • замедленное дыхание;

  • аритмия;

  • пониженная температура тела;

  • бледность или синюшность кожных покровов.

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Это хроническое заболевание желудка, при котором на слизистых стенках образовываются язвы. Зачастую язвенная болезнь может протекать без каких-либо симптомов, поэтому ее не сразу можно обнаружить. Если запустить заболевание, без оперативного вмешательства нельзя будет решить проблему.

Симптомы язвенной болезни:

  • боль после приема пищи;

  • отрыжка;

  • неприятный запах изо рта;

  • налет на языке;

  • изжога;

  • потеря веса.

Что делать если болит желудок после алкоголя

Первые шаги при проблемах с желудком после употребления этанолсодержащих напитков — устранение похмельного синдрома и обезвоживания, выведение токсинов из организма. Так, необходимо отказаться от употребления алкоголя, соблюдать диету и следовать медикаментозной терапии, которую назначит лечащий врач.

Если есть рвота с выделением крови, необходимо вызвать скорую помощь.

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