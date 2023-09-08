Влияние алкоголя на желудок

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Алкоголь оказывает негативное влияние на многие органы, в том числе и на желудок. Этанолсодержащие напитки, попадая в желудочно-кишечный тракт, обжигают слизистые оболочки. Со временем это может перейти в хроническую стадию и вызвать ряд заболеваний. В некоторых случаях есть риск некроза тканей. Подробнее рассказала гепатолог, гастроэнтеролог Евгения Лежепекова.
Как алкоголь влияет на желудок
Стенки желудка от кислоты и патогенных микроорганизмов защищает слизистая оболочка. Когда она раздражена, происходит воспаление. Человека мучают изжога и кислая отрыжка.
По словам врача-гастроэнтеролога и гепатолога Евгении Лежепековой, в количестве 0,5-1 л алкоголь наносит существенный вред. Под удар попадает слизистая оболочка пищевода, желудка и кишечника, а значит — и содержащийся там микробиом желудочно-кишечного тракта.
Если продолжить употребление алкоголя, со временем уменьшится выработка соляной кислоты, участвующей в перевариваривании пищи. В некоторых случаях она и вовсе перестает выделяться. Это грозит быстрым всасыванием токсических веществ в кровь. Также отмечается низкий уровень защитных функций стенок желудка.
Этанол негативно влияет и на выработку желудочного сока из-за атрофических изменений. Железы снижают выработку инсулина. В результате нарушается работа пищеварения. Все это приводит к развитию многих заболеваний.
Когда люди употребляют алкоголь в больших количествах и еще нагружают ЖКТ жирной обильной закуской, то получают еще более пагубное влияние на органы, в том числе и на поджелудочную железу, и на печень.Евгения ЛежепековаГепатолог, гастроэнтеролог
Воспаление слизистой оболочки желудка, нарушающее его работу, называется гастритом. При таком заболевании еда плохо перерабатывается, как итог — нарушается всасываемость полезных веществ, которые важны для человека.
Симптомы гастрита:
тошнота и рвота;
бледность кожи;
трудности с глотанием;
ноющая или схваткообразная боль;
изжога;
отрыжка;
тяжесть после приема пищи;
горечь во рту.
Это повреждение верхнего отдела пищеварительного тракта. Алкоголь провоцирует ожог пищевода и желудка.
Симптомы ожога желудка:
тошнота и рвота;
головокружение;
отек языка;
светлый налет в ротовой полости;
першение в горле.
Такое отравление происходит из-за больших доз этилового спирта или употребления некачественного алкоголя. Токсичные вещества оказывают ядовитое воздействие на многие органы, в том числе на желудок.
Симптомы острого отравления:
рвота с кровью;
судороги;
спутанное состояние сознания;
несвязная речь;
замедленное дыхание;
аритмия;
пониженная температура тела;
бледность или синюшность кожных покровов.
Это хроническое заболевание желудка, при котором на слизистых стенках образовываются язвы. Зачастую язвенная болезнь может протекать без каких-либо симптомов, поэтому ее не сразу можно обнаружить. Если запустить заболевание, без оперативного вмешательства нельзя будет решить проблему.
Симптомы язвенной болезни:
боль после приема пищи;
отрыжка;
неприятный запах изо рта;
налет на языке;
изжога;
потеря веса.
Первые шаги при проблемах с желудком после употребления этанолсодержащих напитков — устранение похмельного синдрома и обезвоживания, выведение токсинов из организма. Так, необходимо отказаться от употребления алкоголя, соблюдать диету и следовать медикаментозной терапии, которую назначит лечащий врач.
Если есть рвота с выделением крови, необходимо вызвать скорую помощь.
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