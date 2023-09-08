Влияние алкоголя на желудок

Алкоголь оказывает негативное влияние на многие органы, в том числе и на желудок. Этанолсодержащие напитки, попадая в желудочно-кишечный тракт, обжигают слизистые оболочки. Со временем это может перейти в хроническую стадию и вызвать ряд заболеваний. В некоторых случаях есть риск некроза тканей. Подробнее рассказала гепатолог, гастроэнтеролог Евгения Лежепекова.

Как алкоголь влияет на желудок

Стенки желудка от кислоты и патогенных микроорганизмов защищает слизистая оболочка. Когда она раздражена, происходит воспаление. Человека мучают изжога и кислая отрыжка.

По словам врача-гастроэнтеролога и гепатолога Евгении Лежепековой, в количестве 0,5-1 л алкоголь наносит существенный вред. Под удар попадает слизистая оболочка пищевода, желудка и кишечника, а значит — и содержащийся там микробиом желудочно-кишечного тракта.

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Если продолжить употребление алкоголя, со временем уменьшится выработка соляной кислоты, участвующей в перевариваривании пищи. В некоторых случаях она и вовсе перестает выделяться. Это грозит быстрым всасыванием токсических веществ в кровь. Также отмечается низкий уровень защитных функций стенок желудка.

Этанол негативно влияет и на выработку желудочного сока из-за атрофических изменений. Железы снижают выработку инсулина. В результате нарушается работа пищеварения. Все это приводит к развитию многих заболеваний.

Какие заболевания может спровоцировать алкоголь

Гастрит

Воспаление слизистой оболочки желудка, нарушающее его работу, называется гастритом. При таком заболевании еда плохо перерабатывается, как итог — нарушается всасываемость полезных веществ, которые важны для человека.

Симптомы гастрита:

тошнота и рвота;

бледность кожи;

трудности с глотанием;

ноющая или схваткообразная боль;

изжога;

отрыжка;

тяжесть после приема пищи;

горечь во рту.

Ожог желудка и пищевода

Это повреждение верхнего отдела пищеварительного тракта. Алкоголь провоцирует ожог пищевода и желудка.

Симптомы ожога желудка:

тошнота и рвота;

головокружение;

отек языка;

светлый налет в ротовой полости;

першение в горле.

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Острое отравление

Такое отравление происходит из-за больших доз этилового спирта или употребления некачественного алкоголя. Токсичные вещества оказывают ядовитое воздействие на многие органы, в том числе на желудок.

Симптомы острого отравления:

рвота с кровью;

судороги;

спутанное состояние сознания;

несвязная речь;

замедленное дыхание;

аритмия;

пониженная температура тела;

бледность или синюшность кожных покровов.

Язва желудка

Это хроническое заболевание желудка, при котором на слизистых стенках образовываются язвы. Зачастую язвенная болезнь может протекать без каких-либо симптомов, поэтому ее не сразу можно обнаружить. Если запустить заболевание, без оперативного вмешательства нельзя будет решить проблему.

Симптомы язвенной болезни:

боль после приема пищи;

отрыжка;

неприятный запах изо рта;

налет на языке;

изжога;

потеря веса.

Что делать если болит желудок после алкоголя

Первые шаги при проблемах с желудком после употребления этанолсодержащих напитков — устранение похмельного синдрома и обезвоживания, выведение токсинов из организма. Так, необходимо отказаться от употребления алкоголя, соблюдать диету и следовать медикаментозной терапии, которую назначит лечащий врач.

Если есть рвота с выделением крови, необходимо вызвать скорую помощь.

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