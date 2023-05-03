Что на самом деле добавляют в водку? Ее чистый состав — не совсем правда

Способность россиян пить водку без последствий для здоровья — один из самых живучих стереотипов. Он стал основой предположений о том, что водка — наиболее безопасный алкоголь. Психиатры-наркологи Марина Калюжная и Александр Поликарпов прокомментировали это мнение.

Из чего состоит и как производится водка

Многие знают, что водку делают из пшеницы. На самом деле водка производится и из других продуктов, в том числе:

из картофеля;

из сахарного тростника;

из мелассы (кормовой патоки — побочного продукта сахарного производства).

Многообразие видов исходного сырья на первый взгляд сближает водку с самогоном. Но технология изготовления этих видов алкоголя отличается.

Именно за счет минимума компонентов в составе водка считается самым чистым алкоголем. Но мало кто знает, что понятие «спирт» включает несколько его видов: метиловый, этиловый, пропиловый, бутиловый, амиловый.

Многие знают, что метиловый спирт в чистом виде смертельно опасен. В качественной водке его содержание не превышает установленных норм. Но сколько метанола может оказаться в поддельной водке, вряд ли кто-то скажет.

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Можно ли считать водку безопасным напитком

Универсального ответа на этот вопрос не существует. Все зависит от количества и частоты ее употребления. А также от общего состояния здоровья и качества напитка. Например, в суррогатном алкоголе может оказаться технический или бытовой спирт. Он, как и метанол, смертельно опасен.

Но и самая качественная, проверенная и дорогая водка не должна быть напитком на каждый день.

Частое употребление водки формирует алкогольную зависимость.

Пожалуй, нет такого органа, для которого воздействие водки проходит бесследно. Чрезмерное употребление этого напитка приводит к:

нарушениям в работе головного мозга, ухудшению памяти, снижению интеллекта;

сгущению крови (что провоцирует риск инсультов, инфарктов и диабета);

нарушениям в работе печени, приводящим к гепатиту и циррозу;

проблемам с почками, нарушениям работы ЖКТ;

проблемам с потенцией у мужчин;

патологиям при беременности и родах у женщин.

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Попадая в организм, водка стимулирует выработку ферментов. В сочетании со спиртом они разрушают слизистую и стенки желудка. В результате поджелудочная железа вынуждена работать с повышенной нагрузкой, чтобы переработать алкоголь, и потому может воспалиться.

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