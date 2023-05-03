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Сегодня, 08:00

Что на самом деле добавляют в водку? Ее чистый состав — не совсем правда

Мария Сальникова
,
Александр Поликарпов
Психиатр, нарколог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Марина Калюжная
Нарколог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Водка.
Фото istockphoto.com
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Способность россиян пить водку без последствий для здоровья — один из самых живучих стереотипов. Он стал основой предположений о том, что водка — наиболее безопасный алкоголь. Психиатры-наркологи Марина Калюжная и Александр Поликарпов прокомментировали это мнение.

Из чего состоит и как производится водка

Многие знают, что водку делают из пшеницы. На самом деле водка производится и из других продуктов, в том числе:

  • из картофеля;

  • из сахарного тростника;

  • из мелассы (кормовой патоки — побочного продукта сахарного производства).

Многообразие видов исходного сырья на первый взгляд сближает водку с самогоном. Но технология изготовления этих видов алкоголя отличается.

Сырье подвергается процессу ферментации, в результате которого получается спирт. Спирт затем очищается и разбавляется водой до нужной крепости (обычно около 40% алкоголя).
Александр Поликарпов
Психиатр, нарколог

В составе водки только спирт и вода, в ней отсутствуют сивушные масла, красители и подсластители.
Марина Калюжная
Нарколог

Именно за счет минимума компонентов в составе водка считается самым чистым алкоголем. Но мало кто знает, что понятие «спирт» включает несколько его видов: метиловый, этиловый, пропиловый, бутиловый, амиловый.

Все эти виды довольно опасны и вызывают быстрое привыкание.
Марина Калюжная
Нарколог
Шашлык с&nbsp;пивом. Можно ли запивать шашлык пивом? Отвечает врач

Многие знают, что метиловый спирт в чистом виде смертельно опасен. В качественной водке его содержание не превышает установленных норм. Но сколько метанола может оказаться в поддельной водке, вряд ли кто-то скажет.

Водка все равно содержит определенное количество примесей, которые могут негативно влиять на организм при ее употреблении.
Александр Поликарпов
Психиатр, нарколог
Стакан с водкой
Istockphoto/teksomolika

Можно ли считать водку безопасным напитком

Универсального ответа на этот вопрос не существует. Все зависит от количества и частоты ее употребления. А также от общего состояния здоровья и качества напитка. Например, в суррогатном алкоголе может оказаться технический или бытовой спирт. Он, как и метанол, смертельно опасен.

Сделав всего пару глотков некачественного алкоголя, можно ослепнуть, заработать поражение органов желудочно-кишечного тракта и разрушить работу сердечно-сосудистой системы.
Марина Калюжная
Нарколог

Но и самая качественная, проверенная и дорогая водка не должна быть напитком на каждый день.

Водка содержит меньше сахаров и конгенеров (веществ, отвечающих за вкус и аромат напитка), которые могут способствовать развитию похмелья и негативным эффектам на организм. Но это не означает, что она абсолютно безопасна.
Александр Поликарпов
Психиатр, нарколог

Частое употребление водки формирует алкогольную зависимость.

Регулярное употребление водки приводит к необратимым последствиям в организме. Она быстро вызывает зависимость. Даже более крепкие алкогольные напитки медленнее приводят к алкоголизму.
Марина Калюжная
Нарколог

Пожалуй, нет такого органа, для которого воздействие водки проходит бесследно. Чрезмерное употребление этого напитка приводит к:

  • нарушениям в работе головного мозга, ухудшению памяти, снижению интеллекта;

  • сгущению крови (что провоцирует риск инсультов, инфарктов и диабета);

  • нарушениям в работе печени, приводящим к гепатиту и циррозу;

  • проблемам с почками, нарушениям работы ЖКТ;

  • проблемам с потенцией у мужчин;

  • патологиям при беременности и родах у женщин.

Мужчина держится за голову
Istockphoto/Paolo Cordoni

Попадая в организм, водка стимулирует выработку ферментов. В сочетании со спиртом они разрушают слизистую и стенки желудка. В результате поджелудочная железа вынуждена работать с повышенной нагрузкой, чтобы переработать алкоголь, и потому может воспалиться.

Следует учитывать индивидуальную переносимость алкоголя и состояние здоровья каждого человека, так как в некоторых случаях употребление алкоголя может быть противопоказано.
Александр Поликарпов
Психиатр, нарколог
Выпитые 100 граммов водки влияют на&nbsp;поведение человека. Что будет, если пить по 100 граммов водки каждый день?

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Польза и вред
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