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Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.
Способность россиян пить водку без последствий для здоровья — один из самых живучих стереотипов. Он стал основой предположений о том, что водка — наиболее безопасный алкоголь. Психиатры-наркологи Марина Калюжная и Александр Поликарпов прокомментировали это мнение.
Многие знают, что водку делают из пшеницы. На самом деле водка производится и из других продуктов, в том числе:
из картофеля;
из сахарного тростника;
из мелассы (кормовой патоки — побочного продукта сахарного производства).
Многообразие видов исходного сырья на первый взгляд сближает водку с самогоном. Но технология изготовления этих видов алкоголя отличается.
В составе водки только спирт и вода, в ней отсутствуют сивушные масла, красители и подсластители.Марина КалюжнаяНарколог
Именно за счет минимума компонентов в составе водка считается самым чистым алкоголем. Но мало кто знает, что понятие «спирт» включает несколько его видов: метиловый, этиловый, пропиловый, бутиловый, амиловый.
Все эти виды довольно опасны и вызывают быстрое привыкание.Марина КалюжнаяНарколог
Многие знают, что метиловый спирт в чистом виде смертельно опасен. В качественной водке его содержание не превышает установленных норм. Но сколько метанола может оказаться в поддельной водке, вряд ли кто-то скажет.
Водка все равно содержит определенное количество примесей, которые могут негативно влиять на организм при ее употреблении.Александр ПоликарповПсихиатр, нарколог
Универсального ответа на этот вопрос не существует. Все зависит от количества и частоты ее употребления. А также от общего состояния здоровья и качества напитка. Например, в суррогатном алкоголе может оказаться технический или бытовой спирт. Он, как и метанол, смертельно опасен.
Сделав всего пару глотков некачественного алкоголя, можно ослепнуть, заработать поражение органов желудочно-кишечного тракта и разрушить работу сердечно-сосудистой системы.Марина КалюжнаяНарколог
Но и самая качественная, проверенная и дорогая водка не должна быть напитком на каждый день.
Водка содержит меньше сахаров и конгенеров (веществ, отвечающих за вкус и аромат напитка), которые могут способствовать развитию похмелья и негативным эффектам на организм. Но это не означает, что она абсолютно безопасна.Александр ПоликарповПсихиатр, нарколог
Частое употребление водки формирует алкогольную зависимость.
Регулярное употребление водки приводит к необратимым последствиям в организме. Она быстро вызывает зависимость. Даже более крепкие алкогольные напитки медленнее приводят к алкоголизму.Марина КалюжнаяНарколог
Пожалуй, нет такого органа, для которого воздействие водки проходит бесследно. Чрезмерное употребление этого напитка приводит к:
нарушениям в работе головного мозга, ухудшению памяти, снижению интеллекта;
сгущению крови (что провоцирует риск инсультов, инфарктов и диабета);
нарушениям в работе печени, приводящим к гепатиту и циррозу;
проблемам с почками, нарушениям работы ЖКТ;
проблемам с потенцией у мужчин;
патологиям при беременности и родах у женщин.
Попадая в организм, водка стимулирует выработку ферментов. В сочетании со спиртом они разрушают слизистую и стенки желудка. В результате поджелудочная железа вынуждена работать с повышенной нагрузкой, чтобы переработать алкоголь, и потому может воспалиться.
Следует учитывать индивидуальную переносимость алкоголя и состояние здоровья каждого человека, так как в некоторых случаях употребление алкоголя может быть противопоказано.Александр ПоликарповПсихиатр, нарколог
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