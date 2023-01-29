Что будет с женским здоровьем без интимной жизни? Правда ли, что это плохо влияет на организм

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Организм — слаженная система, работа которой зависит от множества факторов. Отсутствие одного может стать причиной дисбаланса. Однако в случае с интимной жизнью не все так просто.
Отсутствие интимной жизни для женщины с нормальным сексуальным влечением в силу различных причин может иметь два сценария. Один из них — положительный, другой — не очень. Воздержание приведет к:
сублимации сексуальной энергии в активную деятельность — работа, учеба, спорт, творчество;
накоплению сексуального напряжения и повышению уровня стресса, а также к плавному снижению либидо, изменению гормонального фона и следующими за ним изменениями в женском организме (что не используется — атрофируется).
Что будет с женским здоровьем, если отказаться от интимной жизни, зависит от качества этой интимной жизни. Если оно оставляло желать лучшего, то временный отказ может даже пойти на пользу, поскольку позволит отстраниться от ситуации и пересмотреть свои отношения с партнером.
Когда здоровая женщина много, усердно и увлеченно работает, строит свою карьеру, уровень стресса может быть вполне приемлемым, но при этом может отсутствовать половой партнер. В этом случае сексуальное влечение естественным образом будет подавлено, поскольку у женщин влечение формируется именно тогда, когда она чувствует себя желанной и привлекательной.
В этом случае может положительно сработать такой механизм, как «сублимация»: здоровую энергию женщина будет тратить на полезные дела и в этом нет ничего плохого и тем более вредного. Самореализация и социальный успех может принести пользу для здоровья не меньше, чем секс. Тогда девушке не обязательно искать «секс для здоровья». Но здоровые гармоничные отношения вполне могут стать его источником, когда они появятся.Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог
Длительный отказ от интимной жизни, помимо сублимации (подмены сексуальных отношений другими занятиями), может привести к иной крайности, такой как гиперсексуальность — повышенная потребность в сексе, нимфомания.
В этом случае есть риск расстройства социального поведения, срывов. Такая ситуация чревата и социальными проблемами, и возможным приобретением целого «букета» ЗППП.
Мнение, что отсутствие секса имеет сильное негативное влияние на женское здоровье, — заблуждение. У женщины от этого не появятся ни миомы, ни эндометриоз. А вот риск воспалительных заболеваний, папилломавирусной инфекции, которая приводит к раку шейки матки, будет меньше. Отмечена тенденция к более быстрому снижению количества яйцеклеток и более раннему наступлению климакса при отсутствии интимной жизни, но это связано с отсутствием беременностей и родов, а не секса.Мария МилютинаАкушер-гинеколог, репродуктолог
Секс нужен и полезен для здоровья в нескольких случаях. А именно, когда женщина:
чувствует себя желанной;
испытывает половое возбуждение;
хочет секса с конкретным партнером(-ами);
не заражается половой инфекцией (безопасный секс/безопасный партнер).
Физиологические преимущества секса для женщин включают уменьшение симптомов мигрени и приливов, улучшение здоровья тазового дна и сердечно-сосудистой системы, а также увеличение продолжительности жизни после сердечного приступа. Психологические преимущества включают улучшение памяти, самооценки и увеличение уровня счастья.Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог
Наиболее доступной заменой секса может быть мастурбация в совокупности с регулярными посещениями массажа для компенсации недостатка тактильности.
Мастурбация, приводящая к оргазму, с точки зрения физиологии является заменой сексуальным контактам. В то время, как секс с малознакомым партнером «для здоровья» , потому что так сказали подруги, без эмоциональной связи для женщины несет больше риска, чем пользы.Мария МилютинаАкушер-гинеколог, репродуктолог
Увы, но и это не панацея.
Занятие сексом в одиночестве не будет стимулировать выброс такого количества окситоцина или других гормонов, повышающих настроение, как секс в рамках любовных отношений. В отношении самооценки и депрессии такой вариант будет менее полезным, чем секс с любимым человеком. Однако мастурбация может оказывать пользу в отношении уменьшения головной боли, улучшения сна и снижения кровяного давления.Мария ФилатоваВрач акушер-гинеколог