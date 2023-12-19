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Все о гинекомастии: почему появляется, как предотвратить, какими способами лечиться
Здоровье

Сегодня, 06:00

4 мин.

Гинекомастия: симптомы, причины, лечение

Татьяна Пищева
Автор
Полина Фукаляк
Врач-эндокринолог
Мужская гинекомастия.
Фото Viktor_Gladkov/www.istockphoto.com
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По разным данным, гинекомастией страдают от 40 до 65% мальчиков и мужчин во всем мире. Вместе с врачом-эндокринологом рассказали, что такое гинекомастия, чем она может быть вызвана и как ее вылечить.

Что такое гинекомастия

У мужчин молочные железы от природы маленькие и практически незаметные, однако в некоторых случаях они могут увеличиться. Такое явление называется гинекомастией. Это слово происходит от греческих слов «женщина» и «грудь». Иными словами, это состояние, при котором форма груди у мужчины меняется и становится похожей на женскую.

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Типы гинекомастии

Существует несколько классификаций гинекомастии: по возрасту пациента и по причинам ее возникновения.

Два основных типа гинекомастии

  1. Истинная гинекомастия

Истинная гинекомастия возникает при разрастании железистой ткани.

  1. Ложная гинекомастия

Ложная гинекомастия называется так потому, что разрастание груди происходит не из-за гормональных нарушений, а из-за накапливания жировых отложений.

Живот полного человека с измерительной лентой
Фото FredFroese/www.istockphoto.com

Кроме того, гинекомастия бывает односторонняя (когда увеличивается железа только с одной стороны) и двусторонняя.

Причины гинекомастии

У гинекомастии может быть множество причин:

  1. Гормональный дисбаланс.

  2. Заболевания печени и почек — из-за почечной или печеночной недостаточности в крови могут накопиться женские гормоны.

  1. Гормон-продуцирующие опухоли — такие новообразования могут возникать в головном мозге (например, в гипофизе) или в половых органах: яичках или надпочечниках.

  2. Бесконтрольный прием анаболических стероидов.

  3. Гиперпролактинемия — увеличение уровня гормона пролактина.

  4. Прием антидепрессантов, побочным эффектом от которых может быть увеличение уровня пролактина.

  5. Прием лекарственных препаратов, которые приводят к нарушению выведения половых гормонов.

  6. Употребление наркотиков — например, при курении марихуаны блокируются рецепторы тестостерона и копится эстроген.

  7. Редкие генетические заболевания.

  8. Лишний вес.

Одна из самых распространенных причин — именно лишний вес. В таком случае возникает не только ложная гинекомастия, но и истинная, так как подкожно-жировая клетчатка продуцирует гормон эстрон.

Симптомы гинекомастии

Возникновение гинекомастии можно заподозрить, когда у мужчины увеличивается грудь. Особенно если общий вес не изменился. Грудь может быть как твердой, так и эластичной на ощупь. Болевых ощущений при гинекомастии, как правило, нет, но может появиться повышенная чувствительность. Также тревожный знак — выделения из сосков и изменение цвета ареол.

Диагностика

Диагностикой и лечением гинекомастии занимается эндокринолог. Сначала доктор проводит пальпацию — ощупывает увеличившиеся железы. Затем пациенту делают УЗИ, чтобы установить, является гинекомастия ложной или истинной. Это можно выяснить и с помощью МРТ или КТ, но чаще всего делается выбор в пользу УЗИ, как более дешевого и безопасного метода.

Лечение

Лечение гинекомастии целиком зависит от причин ее возникновения. Если она вызвана опухолями, то проводится операция по их удалению.

Если гинекомастия — следствие приема лекарств, то врач подбирает аналог и заменяет препарат. Однако с антидепрессантами ситуация сложнее.

Пациент сам должен принять решение, что для него важнее: психологическое благополучие или проблема гинекомастии.
Полина Фукаляк
Врач-эндокринолог

Если гинекомастия возникла из-за приема стероидов, необходимо перестать их принимать. В некоторых случаях врач может прописать специальные антиэстрогенные препараты. Но иногда этого недостаточно, и приходится проводить операцию, в ходе которой доктор удаляет излишки ткани, а также исправляет деформацию сосков и ареол.

Фото phasinphoto/www.istockphoto.com

При ложной гинекомастии решение проблемы — похудение. Если после потери веса появляется обвисшая кожа, то пластический хирург проводит операцию по ее удалению.

Профилактика гинекомастии

В силу гормонального происхождения ложную гинекомастию сложно предупредить. Однако некоторые меры профилактики все же существуют.

  1. Занимайтесь спортом и следите за питанием, чтобы не допускать появления лишнего веса.

  2. Не занимайтесь самолечением и принимайте только препараты, которые прописал врач.

  3. Если вы принимаете лекарства и замечаете побочные действия, обратитесь к доктору, чтобы он скорректировал дозировку или заменил препарат.

  4. Если у вас есть гормональные заболевания, не запускайте их.

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