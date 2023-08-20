Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Стиль жизни
Медицина
Советы и рекомендации
Польза и вред
Что будет, если...
Вопросы и ответы
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Здоровье

Сегодня, 19:00

5 причин, почему лениться иногда полезно

Ольга Замула
Культуролог, автор «СЭ»
Елена Ожерельева
Клинический психолог
Проверка фактов
Проверка фактов

Фактчекинг - проверка фактических данных в тексте для установления их достоверности и корректности, вычленение и исправление или удаление сомнительной информации из материала.

Подробнее о проверке фактов
Девушка отдыхает на диване
Фото Freepik
Telegram Дзен

Принято считать, что лень — это нечто плохое. В современном обществе сильно популяризирована тема «успешного успеха» и постоянного движения. Лени и праздному времяпрепровождению как будто не остается места. Во Всемирный день лени, 20 августа, клинический психолог Елена Ожерельева рассказывает, почему лениться иногда полезно, и дает упражнение для «правильного» ничегонеделания.

Я не очень люблю термин «лень», предпочитаю говорить про расслабление или перезагрузку. Лень может быть полезна, и очень важно иногда позволять себе прекрасное ничегонеделание.
Елена Ожерельева
Клинический психолог

Чем полезна лень

Накопление ресурса

Первая причина разрешить себе полениться — дать возможность накопить ресурс. Человеческий организм и психика работают циклами: есть цикл голода и сытости, сна и бодрствования.

Также существуют циклы психики: активный, сознательный период и накопительный. В период первого затрачивается очень много психической энергии, а в цикл лени и ничегонеделания психика накапливает энергию для последующей деятельности.
Елена Ожерельева
Клинический психолог

Физический отдых

Вторая причина позволить себе полениться заключается в том, чтобы помочь себе отдохнуть: не только накопить психическую энергию для дальнейшей активной работы, но и восстановиться и расслабиться.

Советы для хорошего настроения: полезные привычки. 5 привычек, чтобы сохранить хорошее настроение в течение дня

Помощь в саморазвитии

Для людей-достигаторов и поклонников «успешного успеха» лень — это способ остановиться, замедлиться и прислушаться к себе, дать право на отдых. В период ничегонеделания появляется возможность задать себе вопрос: «В чем причина моей лени?» Например, это может быть усталость и потребность в отдыхе, а может, и более глубинная проблема — деятельность, которой занимается человек, не является его истинным желанием.

Девушка читает книгу, сидя в кресле на природе
Фото Freepik/senivpetro

Возможность провести с собой внутренний диалог и разобрать причины такого состояния поможет в саморазвитии и дальнейшем исследовании себя.

Повышение творческого потенциала

Лень повышает творческий потенциал. Вспомним поговорку: лень — двигатель прогресса. Когда перед человеком ежедневно стоят сложные задачи, он начинает лениться их выполнять. Если разрешить себе состояние ничегонеделания, подсознание будет стремиться найти лучшее решение тяжелой задачи, которое будет обходиться минимальными затратами.

Игра в&nbsp;бадминтон. 7 идей, чтобы хорошо провести лето. Советы от эксперта по здоровому образу жизни

Профилактика выгорания

Лень помогает в профилактике профессионального выгорания. Часто человек работает без выходных, не позволяя себе отдыхать, пять дней в неделю, с утра до вечера, а после еще решает домашние задачи. В такие моменты человек начинает ощущать упадок сил, постоянную усталость, снижение интереса к жизни.

Теряется интерес не только к работе, но и к другим аспектам жизни. Чтобы избежать этих неприятных процессов, нужно научиться лениться, позволять себе расслабляться: расслабленная нервная система — это сильная нервная система.
Елена Ожерельева
Клинический психолог
Девушка в&nbsp;кровати. Почему снятся кошмары и как от них избавиться

Как правильно лениться

Полезная практика для психики и нервной системы займет от семи минут до получаса ежедневно. Понадобится только телефон с таймером, на котором надо выставить нужный отрезок времени.

Девушка медитирует дома
Фото Freepik

  1. Необходимо сесть на удобный стул или кресло.

  2. Перевести телефон в авиарежим или отключить звук и положить его подальше так, чтобы не видеть всплывающих уведомлений.

  3. Выставить таймер на семь минут.

  4. Задача — просидеть ничего не делая все время практики.

  5. На следующий день повторить упражнение, увеличив время на одну минуту.

  6. Каждый последующий день добавлять по минуте, пока общее время не дойдет до 30 минут.

  7. Чтобы не уходить в размышления, есть простая техника: начать считать мысли. Например, первая мысль: «Сколько же это продлится?» Вторая: «Как надоело здесь сидеть» и т. д.

Это упражнение поможет психике ежедневно перезагружаться и расслабляться. Важно, чтобы во время упражнения вас не трогали, не дергали и не разговаривали с вами. Лучше всего находиться в одиночестве. Если у вас зачесалась нога или вы почувствовали, что неудобно сидите, не спешите поправляться: просто понаблюдайте за этими ощущениями. Важно не менять позу. Понаблюдайте за собой: как меняется состояние, когда не нужно ничего делать.
Елена Ожерельева
Клинический психолог

Теперь у нас есть сообщество во «ВКонтакте», где мы рассказываем все о здоровом образе жизни, делимся советами и лайфхаками. Подписывайтесь, чтобы оставаться в форме!

Вопросы и ответы
Польза и вред
0
Читайте также
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже
Популярное видео
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гомоляко: подписание Джонсона и Ди, вратари «Магнитки»
«Атлетик» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Овечкин: Кубок Стэнли vs Олимпиада, отдаст ли сына в хоккей, «Динамо»
«Севилья» — «Валенсия»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Шарипзянов оценивает зарплату Ткачева
Роман Ротенберг: хоккей 3х3, банкротство ИИХФ, новая арена СКА
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Владимир Ткачев вернулся в родной клуб
Корбэн Найт покидает «Авангард»
Петр Гуменник: Программа под песню Rammstein
Дэвис и Смолкин: произвольный танец под «Лебединое озеро»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Признаки беременности на раннем сроке. Рассказывает врач