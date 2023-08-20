5 причин, почему лениться иногда полезно

Принято считать, что лень — это нечто плохое. В современном обществе сильно популяризирована тема «успешного успеха» и постоянного движения. Лени и праздному времяпрепровождению как будто не остается места. Во Всемирный день лени, 20 августа, клинический психолог Елена Ожерельева рассказывает, почему лениться иногда полезно, и дает упражнение для «правильного» ничегонеделания.

Чем полезна лень

Накопление ресурса

Первая причина разрешить себе полениться — дать возможность накопить ресурс. Человеческий организм и психика работают циклами: есть цикл голода и сытости, сна и бодрствования.

Физический отдых

Вторая причина позволить себе полениться заключается в том, чтобы помочь себе отдохнуть: не только накопить психическую энергию для дальнейшей активной работы, но и восстановиться и расслабиться.

Помощь в саморазвитии

Для людей-достигаторов и поклонников «успешного успеха» лень — это способ остановиться, замедлиться и прислушаться к себе, дать право на отдых. В период ничегонеделания появляется возможность задать себе вопрос: «В чем причина моей лени?» Например, это может быть усталость и потребность в отдыхе, а может, и более глубинная проблема — деятельность, которой занимается человек, не является его истинным желанием.

Фото Freepik/senivpetro

Возможность провести с собой внутренний диалог и разобрать причины такого состояния поможет в саморазвитии и дальнейшем исследовании себя.

Повышение творческого потенциала

Лень повышает творческий потенциал. Вспомним поговорку: лень — двигатель прогресса. Когда перед человеком ежедневно стоят сложные задачи, он начинает лениться их выполнять. Если разрешить себе состояние ничегонеделания, подсознание будет стремиться найти лучшее решение тяжелой задачи, которое будет обходиться минимальными затратами.

Профилактика выгорания

Лень помогает в профилактике профессионального выгорания. Часто человек работает без выходных, не позволяя себе отдыхать, пять дней в неделю, с утра до вечера, а после еще решает домашние задачи. В такие моменты человек начинает ощущать упадок сил, постоянную усталость, снижение интереса к жизни.

Как правильно лениться

Полезная практика для психики и нервной системы займет от семи минут до получаса ежедневно. Понадобится только телефон с таймером, на котором надо выставить нужный отрезок времени.

Фото Freepik

Необходимо сесть на удобный стул или кресло. Перевести телефон в авиарежим или отключить звук и положить его подальше так, чтобы не видеть всплывающих уведомлений. Выставить таймер на семь минут. Задача — просидеть ничего не делая все время практики. На следующий день повторить упражнение, увеличив время на одну минуту. Каждый последующий день добавлять по минуте, пока общее время не дойдет до 30 минут. Чтобы не уходить в размышления, есть простая техника: начать считать мысли. Например, первая мысль: «Сколько же это продлится?» Вторая: «Как надоело здесь сидеть» и т. д.

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