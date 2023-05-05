Почему выпирает низ живота у женщин? Дело не всегда в лишнем весе

Выпирание нижнего живота у женщин может быть вызвано различными причинами, и не всегда оно связано с лишним весом.

Рассмотрим некоторые из возможных причин.

Растяжение мышц пресса

Растяжение мышц может быть вызвано беременностью, операцией на брюшной полости, быстрым набором или потерей веса, интенсивными тренировками.

Ожирение

Избыточный вес может вызвать выпирание нижней части живота. Однако жир может скапливаться не только под кожей, но и внутри брюшной полости, что может вызывать более выраженное выпирание.

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Запоры

Запоры могут вызывать чувство наполненности и увеличение объема живота, в том числе его нижней части.

Грыжа белой линии живота

Это состояние, при котором мышцы брюшного пресса разделяются и внутренние органы могут выпирать наружу. Грыжа белой линии живота может быть вызвана повышенным давлением в брюшной полости, например, при подъеме тяжестей или при чрезмерном кашле.

Кишечные заболевания

Некоторые заболевания кишечника, такие как колит или синдром раздраженного кишечника (СРК), могут вызывать опухание нижней части живота.

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Слабые мышцы ягодиц и живота

Слабые мышцы ягодиц и живота могут привести к уменьшению поддержки брюшной стенки и, как результат, к выпиранию нижней части живота.

Гормональные изменения

У женщин во время менструации или во время менопаузы может возникать отек в нижней части живота.

В целом наличие выпирающего низа живота у женщин может быть вызвано множеством причин, и важно обратиться к врачу для тщательного обследования, диагностики и лечения.

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