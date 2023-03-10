Ученые выяснили, что бег вызывает зависимость. Разбираемся вместе с врачом

Хорошая новость для людей, которые не любят бегать: группа норвежских ученых подтвердила отрицательный эффект пробежек — они вызывают привыкание. Чтобы у вас был необычный аргумент в защиту своей позиции, разберемся подробнее в причинах и последствиях зависимости от такого вида активности.

При чем тут эскапизм

Исследование, посвященное беговой зависимости, было проведено группой психологов. Ученые опросили 227 человек, которые заполнили анкету с вопросами о степени эскапизма, зависимости от физических упражнений и удовлетворенности жизнью.

Эскапизм происходит от английского escape — «побег». Этот термин означает избегание неприятных впечатлений или обстоятельств путем концентрации внимания на каком-то занятии. Эдакий побег от реальности. Эскапизмом может считаться широкая группа интересов: от увлеченности фантастической вселенной до изучения японского языка (если только это не ваша основная профессия). Люди прибегают к эскапизму по ряду причин, которые могут способствовать или, наоборот, мешать достижению основных целей.

Почему хочется отвлекаться от повседневности

Эскапизм делится на саморазвитие (поиск положительного опыта) и самоподавление (избегание отрицательных мыслей и эмоций). Тип эскапизма, при котором дополнительная активность нацелена на получение позитивного опыта, называют адаптивным. А если цель — избежать негативных мыслей, то эскапизм считают неадаптивным.

Попытки убежать от реальности могут быть связаны с внешними факторами, например, кризисом на работе или в семье. А могут быть спровоцированы внутренними проблемами — такими, как неуверенность в себе.

Freepik

Исследование показало, что часто люди вводят бег в свою повседневную практику из-за снижения удовлетворенности собственной жизнью. Бег используют для снятия физического напряжения или переключения с умственной работы на физическую.

Почему бег вызывает зависимость

Однако разницы между адаптивным и неадаптивным эскапизмом — в контексте бега — мало. Например, люди, бегающие для самосовершенствования, ощущают себя более счастливыми и успешными после тренировки. То есть, они тоже повышают удовлетворенность собственной жизнью. В попытке улучшить свою жизнь посредством бега, люди попадают в зависимость: плохое настроение — бег — хорошее настроение.

В результате исследования также выяснилось, что такая схема со временем снижает эффективность тренировок. Если внимание с физических достижений смещается на изменение своего психологического состояния, меняются и результаты.

При этом итоги исследования показывают, что взаимосвязи между эффективностью бега и возрастом, полом или временем, которое человек тратит на тренировки, нет. Все зависит только от причин, по которым человек прибегает к регулярным пробежкам. Получается, конкретная мотивация критически важна.

Ученые надеются, что результаты исследования помогут людям в понимании собственной мотивации, а также будут использованы в терапевтических целях.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!