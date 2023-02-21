7 показателей здоровья, за которыми нужно регулярно следить

Врач рассказала, как часто стоит их проверять.

Некоторые заболевания поначалу протекают без каких-либо симптомов: вы нормально себя чувствуете и, кажется, вас ничего не беспокоит. Но это не значит, что проблем на самом деле нет.

Чтобы выявить болезнь на раннем этапе и вовремя начать лечение, стоит регулярно проверять здоровье. На что именно обращать внимание, рассказала врач Светлана Перес.

Наличие и качество мышечной массы

Белок — переносчик всего в организме (витаминов, микро- и макронутриентов), он же один из самых важных составляющих, ответственных за качество детоксикации (очищения) организма. Без белка не будет нормальной работы моторики желудочно-кишечного тракта, желчного пузыря, сердца и многих других органов.

Не назначая анализов, даже по внешним признакам врач может определить, все ли хорошо с белком и мышечной массой. Эти признаки — повод насторожиться:

рыхлость мышц (ног, рук, спины);

сколиоз, протрузии (неестественное выпячивание межпозвоночного диска), грыжи;

отечность (особенно с утра);

ощущение боли и напряжения мышц при минимальной физической нагрузке или даже без нее (чаще всего «крутит» икры ног);

гиперподвижность суставов.

Фото Freepik/drobotdean

Это не показатели нормы, и при наличии таких симптомов рано или поздно появятся более яркие признаки серьезных заболеваний. Как правило, недостаток белка сначала отразится на работе иммунной системы, эндокринной, половой и на ЖКТ.

Как часто проверять: следить за симптомами нужно постоянно, особенно важно — после длительной болезни.

Артериальное давление

На ранних стадиях у гипертонии (повышенное артериальное давление) нет симптомов. Поэтому нужно следить за показаниями, чтобы вовремя заметить их изменения.

Обратить особое внимание на давление стоит, если:

вы реагируете на изменения погоды и на магнитные бури;

часто возникает и надолго сохраняется мигрень;

падает острота зрения;

снижается чувствительность в конечностях;

без видимых причин появляется отечность, а также рыхлость мышц.

Мелкие сосуды, пронзающие все тело человека, со временем и под влиянием некоторых факторов (например, избыточный холестерин) становятся уже, и кровоток в них затрудняется. При сохранении обычного давления крови механическое воздействие на сосудистые стенки увеличивается, и сердцу приходится предпринимать больше усилий, чтобы обеспечить полноценный кровоток по всему телу. Результат — повышение артериального давления, чувство общей слабости и ухудшение самочувствия.

Стоит внимательнее следить за давлением, если у вас II, III или IV группа крови. Эти группы связаны с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. В I группе крови нет ни А-, ни B-антигенов. Поэтому даже при ее сгущении нагрузка на сосуды будет ниже, чем в случае с другими группами крови, а значит, и риски сердечно-сосудистых заболеваний ниже.

Как часто проверять: при появлении симптомов, перечисленных выше, стоит проверять давление хотя бы раз в день.

Уровень холестерина

Все боятся высокого холестерина — и правильно делают. При высоких показателях на стенках артерий могут начать образовываться холестериновые отложения, что в перспективе приводит к атеросклерозу сосудов.

Появление ксантом, подкожных жировиков, частое акне (особенно с жировиками), появление липоидной роговичной дуги и ксантелазмов (небольших желтых узелков под верхним эпителием век), жировиков на белке глаза — все это признаки нарушения обмена холестерина. Не обращать внимания на них нельзя.

Фото Freepik

При этом холестерин необходим для создания крепкой внешней мембраны (оболочки) всех клеток организма. Поэтому и низкий холестерин — это плохо.

При недостатке холестерина:

снижается иммунная функция (все клетки более уязвимы для внешних факторов);

кожные покровы становятся сухими и «ломкими», а значит, более подвержены повреждениям;

ухудшается качество зубов, волос, ногтей (поскольку они также нуждаются в защитной жировой мембране);

зубы чаще подвержены кариесу;

не хватает сил на умственную и физическую активность;

снижается настроение.

Как часто проверять: начиная с 20 лет стоит сдавать анализы на холестерин минимум раз в пять лет. А после 40 лет — раз в год.

Состояние зубов

Чтобы сократить образование налета, следите за усвоением жиров и кальция. Камни на зубах говорят о том, что нарушен кальциево-фосфорный обмен (дело в усвоении жиров и достаточности витамина Д, В6, К2 и магния). Об этом же свидетельствует и частый кариес.

Желтый или черный налет на зубах — признак заброса желчи в пищевод и нарушения моторики клапана, соединяющего пищевод и желудок. Белый, серый — симптом дисбактериоза.

Кроме того, бактерии в зубном налете связывают с коронарной недостаточностью. Они приводят к тому, что тромбоциты в крови образуют сгустки, которые блокируют кровеносные сосуды и могут вызвать воспаление сердечных клапанов. Но в этом случае дело не только в бактериях. Нарушение кальция-фосфорного обмена приводит к тому, что сердечной мышце тоже недостает кальция, а без него сердцу тяжелее работать.

Как часто проверять: проверять состояние зубов стоит хотя бы два раза в год, при наличии нарушений, разумеется, обращаться к врачу следует чаще.

Цвет и форма родинок и пигментных пятен

Чем больше у вас родинок и пигментных пятен на коже, тем хуже состояние печени. Исключение составляют два случая: наличие симптома Жильбера и веснушки с самого детства. Это генетические особенности, и для таких людей большое количество родинок или пигментных пятен — это вариант нормы.

Фото Freepik/cookie_studio

А вот если вы к этому не склонны и вдруг будто «обсыпало», стоит обратить внимание. Особенно следует насторожиться, если заметите периодически исчезающую родинку или такую, что постоянно чешется. Это могут оказаться не родинки, а папилломы. Папилломы патогенного штамма увеличивают риск онкологических заболеваний.

Как часто проверять: следить за этим нужно хотя бы раз в год, а при появлении новых родинок обязательно посещать дерматолога.

Состояние позвоночника

Позвоночник — это каркас организма. На него крепятся и одновременно его удерживают основные мышцы спины, лопаток, плечевого пояса и пр.

При нарушениях в отдельных фрагментах позвоночника появляются риски протрузий, истончения межпозвоночных дисков, грыжи. Из-за этого нарушается работа сосудов, вен, артерий, появляются зажимы в нервных окончаниях.

Симптомы нарушений по отделам позвоночника:

шейный: головокружение, перепады давления, боль в руках и плечах, онемение конечностей;

поясничный: боль в задней части бедра, голени, стопе, пояснице, онемение пальцев ступни, в паху;

грудной: боль в груди.

Как часто проверять: отслеживать состояние позвоночника особыми способами не нужно. Стоит регулярно поддерживать легкую физическую активность и обращать внимание на то, как вы сидите, лежите, стоите и т. п.

Интенсивность головных болей

Головные боли могут варьироваться от слегка раздражающих до совершенно невыносимых. Если они сопровождаются другими симптомами, это может сигнализировать о серьезных проблемах в организме, в том числе о высоком давлении и даже инсульте.

Фото Freepik/karlyukav

Как часто проверять: стоит следить за тем, когда возникают боли и как протекают. Можно вести своеобразный дневник наблюдений. Постепенно вы станете замечать, что именно вызывает боли, и сможете поменять что-то в образе жизни, чтобы сократить их количество. Кроме того, всегда можно обратиться за помощью к специалисту.

У нас есть дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!