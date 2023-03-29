3 причины купить тяжелое одеяло. Оно влияет не только на качество сна

Некоторым посчастливилось застать те увесистые ватные одеяла советских лет, которые потом долгое время оставались в деревне у каждой бабушки. Спалось под ними крепко и сладко. И как говорится, все новое — хорошо забытое старое.

Современные утяжеленные одеяла стали настоящим трендом. Но наряду с преимуществами они имеют и недостатки.

Разобраться в плюсах и минусах таких одеял помогли врач, специалист превентивной и конвенциональной медицин Ирина Юзуп и сомнолог, врач высшей категории Максим Новиков.

Как работает тяжелое одеяло

При словосочетании «утяжеленное одеяло» многие теряются в догадках, как оно выглядит. На самом деле все довольно просто — это одеяло, которое наполнено мельчайшими кремниевыми шариками или пластиковыми гранулами, которые придают ему больший вес, чем обычному с пухом, синтепоном, бамбуком или шерстью внутри.

Вес утяжеленного одеяла может варьироваться в зависимости от веса человека.

Такое описание может насторожить, но на деле у тяжелых одеял много плюсов, которые научно подтверждены.

Какие преимущества у тяжелого одеяла

Утяжеленные одеяла используют в качестве альтернативной терапии при бессоннице, стрессе и тревожности. Вот чем оно полезно.

Улучшает качество сна

Благодаря мягкому и равномерному давлению на тело, которое напоминает объятия, тяжелое одеяло увеличивает выработку серотонина и улучшает качество сна.

Серотонин — это не только знакомый многим «гормон счастья», он оказывает расслабляющий эффект и способствует быстрому засыпанию. Повышенный уровень серотонина способствует снижению выработки гормона стресса кортизола, который может нарушить сон.

Снимает стресс и тревожность

Благодаря методике глубокого сенсорного давления (ГСД) утяжеленное одеяло помогает:

успокоить нервную систему;

снизить тревожность;

обеспечить расслабление.

Также давление одеяла способствует высвобождению еще одного гормона — окситоцина. Он улучшает реакцию иммунной системы, облегчает боль и стресс, впоследствии улучшая качество сна.

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Обеспечивает сенсорную терапию

Утяжеленные одеяла помогают людям с расстройствами аутистического спектра (РАС), а также с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), когда раздражает любой шум вокруг. Давление одеяла вызывает реакцию нервной системы, при которой снижается частота сердечных сокращений и дыхания, что помогает успокоиться и уснуть.

Какие недостатки у тяжелого одеяла

Утяжеленное одеяло подходит не каждому: в некоторых случаях тяжелый вес может мешать движениям или оказывать давление на грудную клетку и затруднять дыхание. Например, при:

респираторных заболеваниях;

синдроме апноэ (временной остановки дыхания во время сна);

ограниченных физических возможностях.

Еще один минус утяжеленных одеял — они могут привести к перегреву, особенно в теплую погоду, и, как следствие, к дискомфорту и проблемам со сном.

Как и любая терапия, утяжеленные одеяла в одних случаях помогают, а в других могут навредить. Поэтому подходить к покупке нужно со всей серьезностью, не пренебрегая консультацией со специалистом.

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