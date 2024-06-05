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Зачем заводить кошку: научно доказанные причины завести кота
Здоровье

Сегодня, 14:00

2 мин.

5 научно обоснованных причин завести кошку

Наталья Безгина
Психолог
Анна Архипенко
Автор
Кошка на руках
Фото istockphoto.com/Pekic
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Домашние животные могут принести много пользы для человека. Научные исследования показывают, что кошки не только являются прекрасными компаньонами, но и оказывают положительное влияние на физическое и психическое здоровье своих хозяев.

Рассказали о пяти научно доказанных причинах завести кота.

Поддерживает психическое здоровье

Жизнь в отрыве от природы часто порождает в человеке чувство небезопасности, тревоги. 76% участников опроса, проведенного исследовательским центром Mental Health Foundation, подтвердили, что присутствие кошки положительно влияет на самочувствие и помогает справляться с повседневными трудностями.

Кошка — это сенсорный стимул, который помогает человеку. Гладя питомца, человек снимает напряжение.
Наталья Безгина
Психолог
Фото istockphoto.com/milanvirijevic

Улучшает сон

Кошки помогают улучшить качество сна. Опросы в Великобритании показали, что многие люди предпочитают спать вместе с домашними животными. Мурлыканье кошек перед сном способствует расслаблению и быстрому засыпанию. Кроме того, по данным клиники в Аризоне, 41% пациентов с расстройствами сна отметили, что рядом с домашними животными им легче засыпать, а сам отдых лучше.

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Защищает ребенка от развития аллергии

Сотрудники американского Национального института по изучению аллергических и инфекционных заболеваний провели исследование. В результате него было выявлено, что кошки могут защитить ребенка от развития астмы и аллергий. Питомцы способны снижать чувствительность к шерсти, пылевым клещам и пыльце цветущих растений. Однако для этого кошки должны присутствовать в доме с первых месяцев жизни малыша.

Фото istockphoto.com/FamVeld

Укрепляет кости

Приятное мурлыканье кошек не только расслабляет, но также, как установили исследователи, способствует укреплению костей. Воздействие вибраций от мурлыканья аналогично лечению ультразвуком: стимулируются процессы заживления и облегчается боль.

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Избавляет от чувства одиночества

Кошки могут оказывать эмоциональную поддержку и помогают справляться с чувством одиночества.

Человеку необходимо испытывать положительные эмоции. И домашний любимец их вызывает.
Наталья Безгина
Психолог

А еще домашний питомец — тот член семьи, которому постоянно нужна забота. Благодаря этому можно почувствовать нужность и важность. Особенно эффективно кошки помогают пожилым и людям с психическими расстройствами.

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