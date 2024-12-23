Как избавиться от зажимов в шее: мнение психолога и тренера

Хотите вы этого или нет, но постоянный поток информации, большие рабочие нагрузки и бешеный ритм больших городов усиливают нагрузку на нервную систему. Как ни странно, но на то, как вы реагируете на стресс, успешно ли вы с ним справляетесь, начинает ли он разрушать вас, влияет и состояние вашего тела. И чаще всего первой принимает на себя удар шея. Разобрались, почему так происходит и как избавиться от зажимов в этой части тела.

Почему состояние шеи так влияет на восприятие стресса

Если в шейном отделе проблемы, это неизбежно усугубит вашу реакцию на стрессовые события. Почему так происходит? От состояния этого напрямую зависит кровоснабжение мозга. Шея — тот «проводник», который соединяет голову с остальным телом в самом прямом смысле. Кровоток в ней часто бывает нарушен: он недостаточен или асимметричен (когда сосуды пережаты с одной стороны и одна половина мозга недополучает кислорода и питательных веществ, а другая — «перекормлена» тем и другим). Если появляются такие зажимы, это вызывает сначала хроническую гипоксию (кислородное голодание мозга), а затем и изменения на анатомо-физиологическом уровне в тканях мозга. Естественно, если ваш мозг существует в состоянии хронических дефицитов, он не сможет нормально противостоять стрессам.

Какие признаки могут указывать на то, что у вас есть проблемы с шеей

Повышенная чувствительность к запахам.

Повышенная потливость.

Нарушения сна, причину которых не получается найти.

«Замирания» и «трепыхания» сердца.

Повышение артериального давления.

Нарушения пищеварения.

Боли в плечах, затылке, шее по утрам.

Частые головокружения.

Частое сглатывание, поперхивание.

Ухудшение зрения.

Частые головные боли.

Частые позывы к мочеиспусканию по ночам или во второй половине дня.

Онемение, покалывание в руках, ладонях, пальцах.

Учащенное дыхание.

Почему появляются проблемы с шеей

Самые очевидные причины — старые травмы (в том числе полученные при рождении и усугубившиеся с возрастом), искривление позвоночника, длительное неподвижное сидение за компьютером, письменным столом, рулем машины. Менее очевидная причина — хронические стрессы, когда вы непроизвольно словно «вжимаете» шею в плечи. С одной стороны, вы словно хотите стать меньше, с другой стороны — напрягаете мышцы, словно пытаясь создать мышечный панцирь и отгородиться от атак окружающего мира. Получается замкнутый круг — ваша шея в напряжении, потому что вы испытываете стресс, а из-за напряжения образуется зажим и ухудшается кровоток, что, в свою очередь, усугубляет переживание.

Стрессовое состояние также может провоцировать и работа. Сложные задачи, психологическая загруженность, усталость, ненормированный день, отсутствие режима сна и отдыха, долгое сидение за компьютером в неподвижной позе — все это создает благоприятную для переживаний почву. В современном мире сложно отказаться от гаджетов, особенно на работе. Но в ваших силах адаптироваться под условия и создать для себя комфортную среду. Также можно использовать техники для снижения мышечного тонуса в шее.

Что нужно сделать, чтобы забыть о напряжении и неприятных ощущениях в шее

Пересмотреть рабочее место

Ваша поза при работе за компьютером не должна быть слишком напряженной и сильно свешенной вниз головой. Используйте подставки под монитор или ноутбук, чтобы он был на уровне глаз. Старайтесь менять позы сидения за компьютером каждые полчаса: работайте сидя, потом стоя, если есть возможность — лежа, используйте подставку под ноги при сидении за столом. Если нет возможности менять положения стоя/сидя/лежа — вставайте и ходите.

Делать гимнастику прямо за компьютером

Комплекс упражнений выполняйте каждый час по 7-10 минут. Это будет лучшее лекарство для вашей шеи и спины.

1. Кошка

Сидя за столом, соедините руки в замок над головой. В этом положении сделайте вдох и потянитесь за руками и макушкой в потолок. На выдохе прижмите подбородок к груди, округлите спину. Затем потянитесь вперед.

Фото Анастасия Полохова

Выполните 8-10 повторений, после чего сделайте то же самое, только в обратном направлении: на вдохе сядьте ровно и потянитесь за руками и макушкой в потолок. На выдохе отведите ладони за голову назад и слегка прогнитесь в спине. Стрелки на иллюстрации подсказывают направление вытяжения за руками.

2. Поворот на стуле

Сидя за столом, упритесь одной рукой в стол, а другой возьмитесь за спинку стула или подлокотник. На выдохе с помощью рук закрутите себя сначала в одну сторону, а потом в другую.

Фото Анастасия Полохова

Представьте, что ваш позвоночник нужно будто «отжать», как мокрое полотенце. Примерно 4-6 раз в каждую сторону будет достаточно. Стрелки на иллюстрации подсказывают направление вращения.

3. Боковой наклон на стуле

Сидя на стуле, зацепитесь правой рукой за сиденье стула, а левой потянитесь вверх и сделайте вдох.

Фото Анастасия Полохова

Вместе с выдохом наклонитесь до тянущих ощущений в боку. Выполните 6-8 таких наклонов и поменяйте сторону.

4. Растяжка шеи

Сидя за рабочим местом, положите руку на голову. Сделайте вдох. А на выдохе наклоните голову и слегка потяните ее рукой к плечу до ощущения легкого натяжения в боковых мышцах шеи.

Фото Анастасия Полохова

Повторите то же самое и в другую сторону около восьми раз.

5. Круговое вращение

Сидя за столом, соберите руки в замок за головой. Затем раскройте локти в стороны.

Фото Анастасия Полохова

Выполните круговое вращение грудной клеткой поочередно в разные стороны. Для этого наклонитесь сначала влево, потом вперед, округляя спину, затем вправо, после — назад.

6. Растяжка рук

Положите правую руку на левое плечо. Глубоко подышите. После левой рукой возьмите себя за локоть правой руки и немного притяните его к корпусу, будто вы хотите крепко обнять себя.

Фото Анастасия Полохова

Почувствуйте небольшое натяжение в мышцах правой руки и правой лопатки. Удержите его до счета 8-10, сочетая со спокойным дыханием, после чего повторите упражнение с другой стороны.

7. Самомассаж шеи

Не пренебрегайте легким самомассажем шеи (достаточно 3-5 минут) — это поможет улучшить кровообращение и снять напряжение. Поставьте руки, как показано на фото.

Фото Анастасия Полохова

Выполните легкие растирающие движения по типу «крапивки». Вы должны будто сжимать кожу до складки, а затем расправлять ее.