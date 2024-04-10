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19 мая состоится полумарафон «Забег. РФ», который охватит сразу 15 стран
Хобби и развлечения

Сегодня, 12:00

1 мин.

19 мая состоится полумарафон «Забег. РФ», который охватит сразу 15 стран

Мария Маковей
Автор
Фото Из социальных сетей «Забег. РФ».
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19 мая 2024 года во всех регионах России пройдет главный полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». В нем также примут участие спортсмены из 14 стран. За рубежом забег проходит под названием One Run. Всего участниками международного полумарафона станут более 160 тысяч человек.

Так вместе со всей Россией на старт выйдут спортсмены из Китая, Бразилии, Египта, Сербии, Белоруссии, Бахрейна, Катара, Камеруна, Непала, Киргизии, Армении, Пакистана, Таджикистана и Узбекистана. Забег будет проходить на четырех дистанциях разной сложности — от 1 до 21,1 км. Время старта для российских бегунов — 9.00 по московскому времени.

«Для меня «ЗаБег» или теперь «One Run» — это одно из самых значимых мероприятий в году. Начиная с 2017 года, к полумарафону присоединялось все больше и больше городов России и тысячи новых участников, что позволило ему дважды войти в Книгу Рекордов Гиннесса. В прошлом году забег вышел за пределы нашей страны. Мы показали самый высокий уровень, который заметили и оценили. Поэтому в этом году с нами целых 14 стран. Они побегут в один день со всей Россией. Уверена, что это только начало, этот старт будет очень востребован во всем мире, а его география с каждым годом будет только расширяться», — отметила руководитель оргкомитета полумарафона «ЗаБег.РФ» Ксения Шойгу.

Дистанции забега в каждой стране уникальны. Они проходят через центральные районы столиц, набережные, главные достопримечательности, парки и реки. Например, в Египте полумарафон One Run станет первым в истории забегом, который пройдет на закате у знаменитых пирамид.

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