Агроном объяснил, как выбрать семена огурцов

Агроном Дмитрий Дьяконов в беседе с «СЭ» отметил, что семена огурцов теряют возможность прорастать в течение шести-восьми лет. Поэтому стоит покупать семена на третий-четвертый год. По словам эксперта, они обладают наибольшей всхожестью.

Также специалист подчеркнул, что есть гибридные и сортовые огурцы. Гибриды, полученные в результате скрещивания двух сортов, имеют повышенную урожайность, более устойчивы к болезням и вредителям, но растут один год, их семена собрать не получится.

Кроме того, агроном рекомендует внимательно изучать информацию на упаковке перед приобретением семян.

«Производитель обычно указывает, подходят ли семена для выращивания на открытом грунте или же требуются условия теплицы», — подытожил Дьяконов.