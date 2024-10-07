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Актеры и блогеры сразились с чемпионом мира по быстрым шахматам
Хобби и развлечения

7 октября, 20:05

1 мин.

Актеры и блогеры сразились с чемпионом мира по быстрым шахматам

Мария Задорожная
Автор
Международный турнир по шахматам.
Фото Пресс-служба Международного турнира по шахматам
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4 октября в Москве состоялось торжественное открытие Международного шахматного турнира Иви Grand Prix Chess. В нем приняли участие шахматисты из 14 стран мира. Также свои силы в самой интеллектуальной игре показали актеры Иван Добронравов, Антон Хабаров, Марк Богатырев, Михаил Тройник, Ростислав Бершауэр, Елена Николаева, Анна Карева, Карина Хисматуллина и блогеры — Андрей Савочкин, Никита Зараз, Анна Самочатова.

Так в рамках турнира актеры и блогеры провели сеанс одновременной игры с чемпионом мира по быстрым шахматам, гроссмейстером Даниилом Дубовым. А помогал звездной команде юная звезда российских шахмат Роман Шогджиев. Дольше всех «сражался» против чемпиона мира актер Антон Хабаров, а актрисе Елене Николаевой Даниил Дубов порекомендовал сдать на настоящий спортивный разряд. После сеанса одновременной игры гости мероприятия решили сыграть между собой.

Отметим, что с 5 октября стартовал основной поток соревнований Международного турнира, который продлится до 12 октября. По итогам 10 туров судьи определят победителей — ими станут игроки, набравшие наибольшее количество очков. Все призеры турнира получат медали, дипломы и денежные награды. Кроме того, у каждого игрока будет возможность получить международные шахматные звания.

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