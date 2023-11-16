Аллерголог рассказала, когда нужно стирать постельное белье

Аллерголог-иммунолог Ирина Эстрина рассказала, сколько раз в неделю нужно стирать постельное белье. Об этом пишет портал «Доктор Питер».

В первую очередь врач предупредила, что в квартире скапливается огромное количество пылевых клещей, которых невозможно заметить невооруженным глазом. По словам эксперта, только в одном грамме пыли может быть до 10 тысяч паразитов.

При этом, как утверждает Эстрина, насекомые не кусают людей и безопасны. Однако могут спровоцировать аллергию, дерматит или астму.

«Угрозу представляют продукты жизнедеятельности пылевых клещей. Например, экскременты и хитиновые пластинки. Вместе с потоками воздуха и пылью они взлетают вверх и парят в помещении до 30 минут. Человек вдыхает эти частички, и уже в организме они могут спровоцировать аллергическую реакцию у людей с повышенной чувствительностью», — объясняет аллерголог.

Чтобы снизить развитие аллергии, доктор советует стирать постельное белье один раз в неделю и обязательно гладить его. Также регулярно делать влажную уборку, проветривать комнаты и убирать ненужный «хлам». Кроме того, из квартиры лучше убрать все ковры.

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