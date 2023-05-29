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Сегодня, 10:15

Артистка Большого театра рассказала, как привить ребенку любовь к ЗОЖ

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Мальчик отжимается.
Фото Freepik/freepik
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Артистка балета Большого театра, педагог-хореограф Анна Русских рассказала «СЭ», как привить ребенку любовь к здоровому образу жизни. «Бесспорно, развитие ребенка должно быть гармоничным. Это не только разные кружки раннего развития и игры на логику, но и искренняя любовь к здоровому образу жизни, которая закладывается с самого детства. Конечно, дети очень непостоянны: сегодня они хотят заниматься, завтра нет, но главное — правильная мотивация!» — подчеркнула эксперт.

Для самых маленьких подойдут наклоны, прыжки, упражнения на растяжку, простые танцевальные движения — притопы-прихлопы. Можно сделать домашнюю тренировку всей семьей. Это не только полезно, но и увлекательно. «Устройте игру с элементами соревнования, например кто выше прыгнет, кто быстрее дотянется до игрушки. И не забывайте хвалить малыша, даже если он что-то не так сделал, подбадривать: «Ты молодец, но можешь еще лучше!». «Слушай, ты так здорово делаешь, научи меня!» — можно заинтересовать ребенка и такими словами», — порекомендовала педагог.

Главное, по словам Анны Русских, в работе с детьми в возрасте от трех лет до пяти лет — подать спорт как игру. «Должна быть постоянная смена активностей: побегали, попрыгали, похлопали, снова побегали, потанцевали... И так по кругу. Иногда все-таки нужно следовать за желаниями ребенка и, если придется, импровизировать. Лучше всего работает личный пример», — пояснила педагог. Поможет и спортивный инвентарь: коврики, гантели, шейкеры, массажеры и прочее должны быть яркими и внешне привлекательными, что малыши сами к ним тянулись, резюмировала эксперт.

Ранее мы рассказывали, какой вид спорта выбрать для ребенка с лишним весом.

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