Астролог назвала благоприятные дни в феврале 2025 года

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Астролог Наталья Иванова в беседе с «СЭ» назвала благоприятные и неблагоприятные дни февраля 2025 года по лунному календарю. К неудачным дням месяца эксперт отнесла 16 и 21 число.

«В такие дни крайне нежелательно планировать деловые переговоры, выяснение отношений. Отложите обсуждение тяжелых вопросов с начальством», — сказала специалист.

А наиболее благоприятные дни февраля 2025 года по лунному календарю, по мнению астролога, — это 10, 11, 27 число.

«В такие дни хорошо решать трудные задачи. Период до 17-го числа в целом подойдет и для возобновления предыдущих успешных проектов», — подытожила Иванова.