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Астролог назвала благоприятные посевные дни в феврале
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

1 мин.

Астролог назвала благоприятные посевные дни в феврале

Мария Задорожная
Автор
Рассада в стаканчике
Фото автор, iStock
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В разговоре с «СЭ» астролог Юлия Рольник рассказала, когда в феврале лучше всего сажать растения, чтобы они принесли урожай.

По ее словам, с 1 по 11 февраля период растущей Луны. В это время вся энергия направляется вверх, что положительно сказывается на росте растений, плодов и деревьев. Можно посеять на рассаду огурцы, помидоры, капусту, баклажаны, перец, кабачки, горох.

«Это отличный период для посадки растений, урожай которых формируется над землей», — добавила эксперт.

С 3 по 27 февраля — убывающая Луна. Астролог отметила, что этот период благоприятен для посадки корнеплодов, например сверхранних сортов картофеля в теплице. Еще разрешается посадить на рассаду семена моркови, свеклы, редиса, дайкона и репы. Допускается работа с цветами, размножающимися луковицами.

«При убывающей Луне энергия концентрируется в корнях», — подытожила Рольник.

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