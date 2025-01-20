Астролог назвала благоприятные посевные дни в феврале

В разговоре с «СЭ» астролог Юлия Рольник рассказала, когда в феврале лучше всего сажать растения, чтобы они принесли урожай.

По ее словам, с 1 по 11 февраля период растущей Луны. В это время вся энергия направляется вверх, что положительно сказывается на росте растений, плодов и деревьев. Можно посеять на рассаду огурцы, помидоры, капусту, баклажаны, перец, кабачки, горох.

«Это отличный период для посадки растений, урожай которых формируется над землей», — добавила эксперт.

С 3 по 27 февраля — убывающая Луна. Астролог отметила, что этот период благоприятен для посадки корнеплодов, например сверхранних сортов картофеля в теплице. Еще разрешается посадить на рассаду семена моркови, свеклы, редиса, дайкона и репы. Допускается работа с цветами, размножающимися луковицами.

«При убывающей Луне энергия концентрируется в корнях», — подытожила Рольник.