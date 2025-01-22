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Астролог назвала фазы луны для лучшего роста растений
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:45

1 мин.

Астролог назвала фазы луны для лучшего роста растений

Мария Задорожная
Автор
Сажать рассаду
Фото AlexRaths, iStock
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В разговоре с «СЭ» астролог Ирина Дмитриева заявила, что наиболее благоприятными периодами для посева и роста растений считаются дни, приходящиеся на фазу растущей луны и новолуния. По ее словам, во время растущей луны все жизненные процессы растений активизируются, их соки начинают двигаться вверх, питают стебли, листья и плоды. Астролог подчеркнула, что это лучшее время для работы с культурами, которые произрастают над поверхностью земли, например с зеленью, овощами, ягодами и цветами.

Также на растущей луне эксперт Дмитриева рекомендовала сеять и сажать растения, дающие плоды над землей (помидоры, огурцы, клубника), удобрять почву органическими удобрениями и проводить обрезку растений, чтобы они дали новые побеги. Кроме того, можно поливать растения для ускорения роста.

Еще одной важной лунной фазой для растений считается полнолуние. Именно на него приходится пик активности луны, поэтому все соки растений достигают верхних точек.

«Это время, когда овощи и фрукты наиболее восприимчивы к воздействиям извне, будь то удобрения или пересадки. Но слишком активное внимание может негативно сказаться на их состоянии», — отметила астролог.

В полнолуние Дмитриева советует сосредоточиться на сборе урожая, особенно фруктов, ягод и семян для будущих посадок. Также следует заняться уходом за растениями: полить, подкормить, обработать от вредителей. А вот посадок в этот период лучше избегать, чтобы не травмировать растения.

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