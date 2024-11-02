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Астролог назвала удачные дни для стрижек в ноябре 2024
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:05

2 мин.

Астролог назвала удачные дни для стрижек в ноябре

Мария Задорожная
Автор
Девушка стрижет волосы
Фото CentralITAlliance, iStock
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Астролог Кристина Кудрина в беседе с «СЭ» заявила, что со 2 по 15 ноября будет растущая Луна. По ее словам, это особенно удачный период для значительных изменений в имидже: стрижки, окрашивание волос, а также химическая завивка или выпрямление будут особенно эффектными.

Так, 3 и 4 ноября подходят для проведения увлажняющих масок и согревающих обертываний. С 6 по 7 ноября растущая Луна будет находиться в Козероге, что станет отличным временем для преображения, поэтому стоит записаться в салон. После стрижки волосы начнут расти быстрее, а их внешний вид станет более здоровым и привлекательным. Также это благоприятный период для окрашивания.

«8 ноября Луна будет в Водолее. Этот день прекрасно подойдет для активного создания объема и долговременной укладки», — подчеркнула эксперт.

А вот в первую четверть 9 ноября астролог посоветовала дать волосам отдохнуть и воздержаться от любых экспериментов с прической. Она отметила, что 11 и 12 ноября Луна будет в знаке Рыб, что в первую очередь повлияет на состояние кожи головы. В это время стрижка или мытье головы могут привести к образованию перхоти, поэтому нужно отказаться от этих процедур. Химические воздействия, такие как завивка или окрашивание, могут негативно сказаться на состоянии волос и даже нанести им вред, что может привести к сечению кончиков или быстрой потере кудрей.

Тем не менее, тем, у кого тонкие и поврежденные волосы, стоит посетить парикмахера для оздоровительных и укрепляющих процедур.

«А вот стрижка, сделанная 14 ноября, может послужить отправной точкой для новой жизненной главы, позволит оставить в прошлом весь негатив и привлечь позитивные изменения», — подытожила Кристина.

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