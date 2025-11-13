Астроном рассказал об опасности магнитной бури, которая накрыла Землю

На Землю обрушилась мощная геомагнитная буря, близкая к максимальной по шкале. Как рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов, такие явления способны вызывать сбои в работе электроники и даже выводить устройства из строя — подобные эпизоды уже фиксировались в прошлом.

По его словам, шторм возникает из-за взаимодействия потока заряженных частиц солнечного ветра с магнитосферой планеты. Под давлением потока магнитное поле начинает колебаться и становится переменным. В проводниках при этом наводятся круговые электрические поля, которые могут повредить аппаратуру. В качестве исторического примера ученый напомнил событие Кэррингтона 1859 года — крупнейший известный геомагнитный шторм, когда телеграфные линии искрили, аппараты работали даже без питания, а операторы получали разряды. Полярные сияния тогда наблюдали вплоть до тропиков.

Сегодня устройства чаще снабжают защитой от подобных воздействий, поэтому серьезные последствия маловероятны, отметил специалист. Он также упомянул случай, когда нарушения в работе радаров в Северной Америке ошибочно приписали техногенному воздействию, хотя причиной была солнечная активность.

Железнов подчеркнул, что точный прогноз силы магнитных бурь крайне затруднен. Известен приблизительный 11-летний цикл активности, но его длительность колеблется от 10 до 12 лет, а детали эволюции вспышек и выбросов корональной массы предсказать сложно. Хотя текущий максимум постепенно идет на спад, сильные вспышки могут происходить еще в течение двух-трех лет.

На этот раз на Солнце произошли три мощные вспышки подряд. Самая поздняя из них оказалась сильнее предыдущих, и ее более быстрый поток, вероятно, догнал первый, усилив общий удар по магнитосфере Земли. Изначально ожидался уровень G4, однако фактическая интенсивность достигла примерно G4.7 — почти экстремального G5. Как отметил Железнов, это, вероятно, самый сильный шторм текущего 25-го цикла наблюдений.