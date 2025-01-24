Астропсихолог рассказала, как стричь волосы по лунному календарю

Астропсихолог, нумеролог Яна Пустовалова в беседе с «СЭ» дала общие рекомендации, которые стоит учитывать при стрижках по лунному календарю.

По ее словам, многие люди скептически относятся к силе лунных календарей. Но есть и те, кто считает, что именно спутник Земли отвечает за самые тонкие энергетические изменения, которые тесно связаны с волосами.

Тем, кто верит в силу луны, эксперт рекомендует записываться на стрижку в период растущей луны. Любителям коротких волос лучше стричься на убывающую луну. Причем этот совет касается как женщин, так и мужчин.