АТОР назвала стоимость отдыха в Сочи на Новый год

Туроператоры озвучили стоимость новогоднего отдыха в Сочи. По прогнозам Ассоциации туроператоров России (АТОР), в конце месяца ожидается значительный рост туристического спроса.



На данный момент наблюдается стабильная ситуация с наличием мест в отелях. Однако наиболее востребованные категории номеров в популярных районах уже раскуплены.



В сочинских отелях новогодняя ночь будет отмечена праздничными ужинами и банкетами, а также разнообразной развлекательной программой. Чтобы отпраздновать Новый год на курорте, потребуется заплатить от 7 до 100 тысяч рублей с человека.



В период с 29 декабря по 4 января стоимость тура на 3-5 дней варьируется: минимальная цена за размещение в отеле категории три звезды с завтраками составляет около 15,1 тысячи рублей. Для четырехзвездочных отелей цены начинаются от 21,1 тысячи рублей, а стоимость проживания в пятизвездочных гостиницах начинается от 111 тысяч рублей.