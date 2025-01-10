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Авиакомпании России будут предоставлять 50% скидки на детские билеты
Хобби и развлечения

Сегодня, 16:40

1 мин.

Авиакомпании России будут предоставлять 50% скидки на детские билеты

Мария Задорожная
Автор
Девочка летит в самолете
Фото Suzi Media Production, iStock
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23 отечественные авиакомпании с 1 января 2025 года ввели скидки на билеты для детей в возрасте до 12 лет. С 10 января дисконт на детские перелеты обеспечат все авиаперевозчики России. Размер скидки составит 50%. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.

«23 крупнейшие российские авиакомпании, а они у нас перевозят более 95% всех пассажиров, начали предоставлять 50%-ную скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям», — сказал глава ведомства.

Также сообщается, что во время прямой линии с Президентом возник вопрос о предоставлении многодетным семьям 50-процентной скидку на авиабилеты. Глава страны заявил, что сделать это нужно до 14 января 2025 года. Кроме того, он потребовал прекратить авиакомпании проводить манипуляции с льготными тарифами.

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