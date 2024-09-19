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Австралийский стартап разработал электронную повязку для лечения СДВГ
Хобби и развлечения

Сегодня, 13:10

1 мин.

Австралийский стартап разработал электронную повязку для лечения СДВГ

Мария Задорожная
Автор
Электронная повязку на голову Neurode
Фото Neurode
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Австралийский стартап Neurode разработал электронную повязку на голову, которая помогает справиться с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Устройство необходимо носить по 20 минут в день, сообщает New Atlas.


Устройство обеспечивает легкую электрическую стимуляцию префронтальной коры мозга (ПФК), отвечающей за фокусировку и исполнительную функцию. Оно подключается к приложению, где отображается активность мозга и изменения ПФК, что помогает пользователю понять, как мозговая деятельность связана с симптомами СДВГ. Настроить работу устройства и систематизировать активность в течение дня поможет виртуальный ассистент на основе искусственного интеллекта, внедренный в приложение.


Сейчас создатели устройства ищут добровольцев для клинических испытаний. Пока повязку не разрешено использовать широкому кругу лиц, а ее предполагаемая цена неизвестна.

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