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Банкир объяснила, почему важно вести личный бюджет
Хобби и развлечения

Сегодня, 21:45

1 мин.

Банкир объяснила, почему важно вести личный бюджет

Мария Маковей
Автор
Мужчина складывает деньги в копилку
Фото BrianAJackson/istockphoto.com
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Инвестиционный банкир, финансовый консультант Дарья Гордиенко считает, человек теряет деньги, так как не умеет распределять бюджет и грамотно управлять финансами. Об этом она сообщила в разговоре с «СЭ».

«Ваши деньги утекают сквозь пальцы, и вы не можете позволить то, что действительно хотите купить. Нельзя тратить денежные средства ситуативно, необходимо все просчитывать на несколько шагов вперед», — объясняет эксперт.

По ее словам, следует планировать расходы и выделять 10% от бюджета на непредвиденные покупки.

«Это даст вам возможность порадовать внутреннего шопоголика и потратить немного заработанных денег в удовольствие», — подчеркивает банкир.

Кроме того, Дарья Гордиенко посоветовала часть доходов вкладывать в инвестиции, а часть сохранять в качестве подушки безопасности. В идеале она должна составлять от четырех до шести ежемесячных сумм, которые человек затрачивает на продукты первой необходимости.

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