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Барбер рассказал, как подобрать уходовые средства для бороды
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:45

1 мин.

Барбер рассказал, как подобрать уходовые средства для бороды

Мария Задорожная
Автор
Мужчина в бородой
Фото PeopleImages, iStock
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Профессиональный барбер Рустем Гараев в беседе с «СЭ» отметил, что забота о бороде начинается с ее тщательного очищения, которое необходимо проводить каждый день. Для удаления грязи, кожного жира, микрочастиц пищи, микробов и омертвевших клеток эксперт посоветовал регулярно следить за чистотой бороды. При выборе средств для умывания он порекомендовал избегать использования обычного мыла, так как оно может сделать волосы жесткими и склонными к сечению.

«Вместо этого лучше подобрать специальные очищающие средства для бороды в зависимости от типа кожи», — сказал специалист.


Для жирной кожи, склонной к акне, идеальны гели с салициловой или гликолевой кислотой. Владельцам нормальной кожи стоит обращать внимание на средства с пометкой Non-Comedogenic, то есть некомедогенные, которые не содержат компонентов, способствующих воспалениям и закупорке пор. Для сухой и чувствительной кожи подойдут увлажняющие очищающие средства без отдушек. В случае наличия перхоти следует использовать товары, содержащие цинк.


«Наносите очищающее средство на бороду и кожу, втирая его в волосы. Если вы применяете лечебный продукт, дайте ему подействовать несколько минут перед смыванием. Обязательно промывайте бороду теплой водой, чтобы удалить остатки шампуня», — добавил Рустем.


Вместо сушки феном Гараев посоветовал аккуратно промокнуть бороду сухим полотенцем, двигаясь сверху вниз. Он добавил, что борода поглощает запахи и служит средой для размножения бактерий, поэтому мыть ее желательно 1-2 раза в день.

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