Стало известно, как будет проходить «Бессмертный полк» в 2024 году

«Бессмертный полк» — традиционная российская акция, которая проводится с 2012 года. Ее главная цель увековечивание памяти солдат Великой Отечественной войны, сохранение наследия подвига, доблести и героизма русского народа.

Что такое «Бессмертный полк»

Бессмертный полк — это общероссийское движение, а также название акций-шествий, которые ежегодно проходят по всей стране в День Победы. Все желающие могут принять участие в народном шествии, во время которого люди несут транспаранты с фотографиями и просто фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Фото yulyao/istockphoto.com

В 2020 и 2021 гг. из-за пандемии коронавируса «Бессмертный полк» прошел в новом для себя формате — онлайн. Тогда в нем приняли участие порядка 2,5 млн человек.

Будет ли «Бессмертный полк» в 2024 году

Акция «Бессмертный полк» в этом году состоится в онлайн-режиме из-за соображений безопасности. Об этом сообщила сопредседатель штаба движения, депутат Госдумы Елена Цунаева, передает ТАСС.

«В связи с существующими угрозами общественной безопасности центральный штаб «Бессмертного полка» России принял решение не проводить шествие «Бессмертного полка» в 2024 году в очном формате», — заявила Цунаева.

Сопредседатель штаба движения также подчеркнула, что в 2024 году предусмотрены иные форматы празднования Дня Победы.