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Бизнес-психолог объяснил, что такое нетворкинг
Хобби и развлечения

Сегодня, 10:30

1 мин.

Бизнес-психолог объяснил, что такое нетворкинг

Мария Маковей
Автор
Коллеги общаются.
Нетворкинг.
Фото istockphoto.com
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В беседе с «СЭ» бизнес-психолог Станислав Самбурский рассказал, что такое нетворкинг.

По его словам, это установление взаимовыгодных отношений с другими людьми для обмена полезной информацией, идеями и ресурсами.

«Нетворкинг — это искусство плести сети из людей, которые могут пригодиться тебе в жизни. Не путайте с обычным общением или дружбой. Нетворкинг не для людей, которые ищут поддержки и сочувствия», — объяснил эксперт.

Как отметил специалист, подобный способ обмена контактами подходит для амбициозных личностей, которые хотят продвинуться по карьерной лестнице или получить инвестора в проект.

Однако Самбурский предупредил, что нетворкинг — это не просто обмен телефонными номерами или визитными карточками, он предполагает развитие и создание связей на длительное время.

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