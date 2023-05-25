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Сегодня, 13:45

Бизнес-психолог поделилась секретами успешного собеседования

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
Юлия Керецман
Психолог
Рукопожатие на бизнес-встрече.
Фото Freepik/yanalya
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Бизнес-психолог Юлия Керецман специально для «СЭ» рассказала, как гарантированно заполучить желаемую должность. «В наше время конкуренция на рынке труда стремительно растет. Успешно пройти собеседование — уже половина дела. Независимо от опыта работы и уровня квалификации важно знать некоторые моменты», — пояснила специалист. Перед тем, как отправиться на собеседование, Юлия Керецман порекомендовала изучить требования к вакансии и информацию о компании, чтобы понять, какие навыки и опыт нужны и подготовиться к вопросам со стороны работодателя (начиная с типичных «расскажите о себе», «какую пользу вы можете принести компании»). «Не забывайте и про свой внешний вид. Выберите соответствующую одежду и прическу, которые будут отражать профессиональный подход», — отметила психолог.

Отправляясь на собеседование, заранее определите маршрут и время пути, чтобы быть без опозданий. «Лучше приехать раньше и немного подождать. Если вы понимаете, что опоздаете, сообщите об этом работодателю заранее и объясните причину задержки. Это покажет ваше уважение и позволит не переживать самому», — пояснила эксперт. С момента прихода на собеседование Юлия Керецман посоветовала продемонстрировать вежливость и дружелюбие. «Поздоровайтесь с работниками ресепшен или другими сотрудниками компании, которые встретят вас. Это создаст положительное впечатление еще до начала собеседования и непременно будет оценено по достоинству», — подчеркнула специалист. В рамках самого собеседования важно продемонстрировать профессионализм в ответах и поведении, уверенность, не забывая при этом о вежливости и уважении. «Расскажите о своих достижениях и преимуществах. Не нервничайте, не проявляйте излишнюю эмоциональность и постарайтесь не перебивать. Говорите ясно и четко, не запутываясь в словах. Отвечайте на вопросы по существу. Если не знаете чего-то — не стесняйтесь признаться в этом, попробуйте выразить готовность и способность быстро изучать новую информацию», — предложила Юлия Керецман.

Первое впечатление на работодателя может быть решающим. «Следите за своим поведением и внешним видом, улыбайтесь и будьте доброжелательны. Не забывайте о профессионализме. Наконец, после собеседования не забудьте поблагодарить работодателя за уделенное вам время», — подытожила бизнес-психолог.

Ранее мы рассказывали, как найти хорошую работу.

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