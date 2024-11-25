Букингемский дворец закроют до 2027 года

Букингемский дворец закроют для посетителей до 2027 года в рамках одной из самых масштабных реставраций за всю его историю. Последним, кто посетит дворец, станет эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани в следующем месяце. После этого все дипломатические визиты будут проходить в Виндзорском замке. Об этом говорит газета The Times.

Сообщается, что работы по реконструкции уже начались, и по этой причине королю Карлу III пришлось временно переехать со своим личным кабинетом, переговорными и столовой. В число новых помещений, которые он теперь использует, вошла Орлеанская комната, где он появился на свет 14 ноября 1948 года.



Один из близких друзей короля отметил, что он всегда осознает важность истории, и выбор Орлеанской комнаты не стал для него случайным.

«Он всегда осознает значение истории, и решение поселиться в Орлеанской комнате не было принято без улыбки. Король будет наслаждаться изяществом исполнения своих монарших обязанностей в комнате, где он родился», — добавил инсайдер.

Общая стоимость ремонта Букингемского дворца составит 369 миллионов фунтов стерлингов. Король Карл III принял решение самостоятельно профинансировать перепланировку своих личных покоев в северном крыле, в то время как остальные расходы покрываются из государственного бюджета.

Букингемский дворец является основной резиденцией британской короны и располагает 775 помещениями, из которых 19 предназначены для проведения государственных мероприятий.