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Цены на авиабилеты вырастут почти вдвое в сентябре
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:25

1 мин.

Цены на авиабилеты вырастут почти вдвое в сентябре

Мария Задорожная
Автор
Женщина идет к самолету
Фото izusek/istockphoto.com
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Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) попросила Министерство транспорта РФ внести изменения в планы по увеличению сборов на реконструкцию аэродромов, пишет «Коммерсантъ».

При этом отремонтировать не менее 50 аэродромов планируется за счет повышения аэронавигационных сборов. ФАС уже утвердила повышение ставок за аэронавигацию для российских перевозчиков на 37% в России и вдвое — на международных рейсах. Так с 17 сентября для российских авиакомпаний сборы вырастут с 1200 до 1600 рублей за 100 км полета внутри страны и с 4600 до 9200 рублей за границей.

Для иностранных перевозчиков ставки останутся прежними — 161 доллар (14 500 рублей) за 100 км полета.

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