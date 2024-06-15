Клинический психолог объяснила, чем опасна игра Hamster Kombat для психики детей

Клинический психолог Милана Погорелова эксклюзивно для «СЭ» рассказала, как игра Hamster Kombat влияет на детскую психику. По ее словам, у детей слабо развито критическое мышление, они слепо верят, что могут заработать деньге в популярном кликере.

«Если у взрослых есть еще какие-то реальные важные дела, которые помогают им бороться с гиперфиксацией, то у ребенка этого нет, особенно сейчас, летом, когда школа закончилась. Дети более склонны ловить на игре гиперфиксацию», — пояснила эксперт.

Однако специалист советует родителям не запрещать играть детям в Hamster Kombat, это может вызвать обратный эффект. Необходимо поговорить с ребенком, выяснить, какую информацию он знает об игре, почему решил поиграть в нее. Например, желание подростков подзаработать вполне объяснимо, а вот намерение получить деньги у детей в возрасте 7-10 лет должно насторожить родителя. Может быть, ребенок думает, что в семье не хватает финансов, чтобы закрыть какие-либо потребности.

«Если вы понимаете, что у ребенка есть желание где-то подзаработать, обсудите с ним, какие действительно есть способы. Поддержите его реальные инициативы. Поговорите с ним, что эти монеты в игре никогда не выйдут в свет, что Hamster Kombat лишь пиар. И обязательно объясните детям, что такое пиар, как в него привлекают людей и зачем придумываются игры такого жанра», — добавила эксперт.

Психолог подчеркнула, что детям, которые в принципе зависимы от компьютерных игр, то есть страдают игроманией, игра Hamster Kombat противопоказана, как и любые другие. В таком случае необходимо привлечь специалиста и проработать проблему всей семьей.

«Если вы заметили у ребенка гиперфиксацию, нервные срывы, психозы из-за игры Hamster Kombat, постарайтесь найти причину и проработать ее», — подытожила Милана Погорелова.