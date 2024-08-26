Что изменится в школах с 1 сентября 2024 года

С 1 сентября 2024 года во всех школах России произойдут некоторые изменения, которые коснуться и учащихся, и их родителей. Так, например, в школьную программу вернутся уроки труда. Подробнее о нововведениях в образовательной системе, которые начнут действовать с нового учебного года — в материале «СЭ».

Запрет на мобильные телефоны

Одним из самых волнующих изменений стал запрет на использование мобильных телефонов. Также запрещается использовать умные часы с SIM-картой и другую технику, которая может выполнять функции телефона.

Однако полностью запрещать пользоваться собственными средствами связи ученикам никто не запретит. Воспользоваться смартфоном разрешается только в экстренных ситуациях, когда есть угроза жизни или здоровью школьника или учителя.

Новый закон о статусе педагога

С 1 сентября 2024 года учителям разрешается делать замечания ученикам, согласно нового закона о статусе педагога. Теперь школы самостоятельно будут устанавливать требования к дисциплине во время уроков и к правилам поведения в стенах учебного заведения. Кроме того, учителя смогут делать запросы на применение дисциплинарных взысканий к учащимся, нарушающим порядок, а руководство школы обязано будет их рассмотреть.

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Уроки труда возвращаются

Для учащихся с 1 по 9 класс снова ввели уроки труда. Начальная школа будет заниматься трудами один час в неделю, а средняя — два. Помимо привычных кулинарии, кройки и шитья, столярного дела, ввели новые модули. Например, в аграрных субъектах страны ребята будут обучаться животноводству и растениеводству, а в индустриальных — появился модуль «Автоматизированные системы, в рамках которого будут учить управлять дронами.

Новый предмет — семьеведение

С 1 сентября 2024 года для учащихся 10-х и 11-х классов вводятся уроки семьеведения. Эти занятия будут проходить в рамках «Разговоров о важном» или внеклассной работы. Их задача — формирование семейных ценностей у подрастающего поколения.

Новый предмет не будет похож на остальные, он пройдет в виде курса, который состоит из 34 занятий и 4 тематических блоков. Так учителя в доверительной форме во время диалога со школьниками будут рассказывать им о традиционных ценностях, отношениях в семье, психологических аспектах влияния семьи и формировать позитивное отношение к созданию новой ячейки общества.

Основы безопасности и защита Родины вместо привычного ОБЖ

Вместо привычного многим ОБЖ с 1 сентября 2024 года в школах вводится предмет «Основы безопасности и защита Родины». Изучать его будут ученики 5-11-х классов. В рамках предмета педагоги расскажут, какие существуют мероприятия для защиты населения при чрезвычайных ситуациях или угрозе войны, научат реагировать на сигнал «Внимание всем!», а также пользоваться средствами защиты. Кроме того, школьников будут знакомить с боевыми свойствами и устройством стрелкового оружия. А ученики 10-х и 11-х классов будут на практике применять полученные знания — для них ввели тактическую, огневую, инженерную, военно-медицинскую и техническую подготовку.

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Школьная форма: единая или нет?

Известно, что ГОСТ вступит в законную силу с середины 2025 года. При этом он не закрепляет единого ассортимента, внешнего вида, цвета или дизайна формы. В нем будут прописаны требования к показателям безопасности и потребительских свойств формы и материалов. Цвет, фасон и другие аспекты останутся на усмотрении школы и родительского комитета.

Калькулятор на ОГЭ

С 2024 года планировали разрешить пользоваться ученикам 9-х классов калькулятором во время сдачи ОГЭ по математике, однако нововведение не утвердили.