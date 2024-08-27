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Цветы в России подорожали более чем на четверть накануне Дня знаний
Хобби и развлечения

Сегодня, 17:10

1 мин.

Цветы в России подорожали более чем на четверть накануне Дня знаний

Мария Задорожная
Автор
Мальчик и девочка сидят на лавочке с букетом
Фото Ilia Verevka/istockphoto.com
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Цветы в России накануне 1 сентября 2024 года подорожали более чем на четверть по сравнению с августом 2023 года, сообщают РИА Новости.

Так букет на День знаний обойдется родителям в среднем в 1788 рублей, что на 26% выше стоимости предыдущего года. Отмечается, что средняя цена одной розы выросла на 9%, до 170 рублей, а хризантемы — на 18%, до 195 рублей.

Наибольшую стоимость цветов выявили в Москве, где средняя цена букета составила 2 300 рублей. Строчками ниже расположились Краснодарский край, Иркутская область, Приморье и Санкт-Петербург, здесь ценовая политика варьируется от 2000 до 2200 рублей за букет.

Меньше всего цветы стоят в Псковской области и Карелии — 994 и 1100 рублей соответственно. Также относительно дешево можно купить букет в Пермском крае, Нижегородской, Челябинской, Калининградской и Самарской областях. Там разброс цен составил от 1200 до 1600 рублей.

День знаний в&nbsp;России: история и&nbsp;традиции&nbsp;&mdash; Первый звонок.. День знаний: как появился праздник и как его отмечают
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