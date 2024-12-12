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Декоратор объяснила, на что нужно обратить внимание при покупке искусственной елки
Хобби и развлечения

Сегодня, 14:30

2 мин.

Декоратор объяснила, на что нужно обратить внимание при покупке искусственной елки

Мария Задорожная
Автор
Девушка собирает искусственную елку
Фото Jose Martinez Calderon, iStock
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Интерьерный стилист, декоратор Инна Чернавина рассказала «СЭ», на что нужно обращать внимание при покупке искусственной елки. Первое — это цена. По словам эксперта, стоимость елки должна быть разумной. Если цена слишком низкая, то это повод задуматься о качестве главного символа Нового года. Исключение, если вы покупаете елку 31 декабря.


«Цена складывается из стоимости сырья, количества материала, затраченного на создание елки, а также дополнительных украшений, если они есть», — отметила специалист.


Также ценовой диапазон зависит от высоты и качества изделия, типа и количества веток, надежности крепления, толщины ствола и наличия имитации коры. Еще важно учитывать материал подставки: металлическая будет стоить дороже, чем пластиковая.


С точки зрения безопасности декоратор не рекомендует приобретать дешевые елки сомнительного производства. Несмотря на привлекательный внешний вид и низкую цену, такие изделия могут нести значительные риски. Их доступность объясняется использованием низкокачественных материалов, которые могут быть токсичными. Под воздействием тепла, такого как от солнечных лучей, гирлянд или батарей, эти материалы могут выделять фенол и формальдегид, что может привести к головной боли и ухудшению самочувствия у всей семьи.


«Одно из преимуществ дорогой искусственной елки — огнестойкость. Некоторые деревья изготавливаются из негорючих материалов, что крайне важно при использовании бенгальских огней и световых гирлянд», — сказала Чернавина.


Кроме того, елки, уже украшенные к празднику, будут стоить дороже. Но они сэкономят время и избавят от лишних споров с членами семьи.

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