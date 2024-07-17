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Дизайнер назвала ошибку в интерьере, которая мешает уборке
Хобби и развлечения

Сегодня, 19:05

1 мин.

Дизайнер назвала ошибку в интерьере, которая мешает уборке

Мария Задорожная
Автор
Девушка делает уборку
Фото Peopleimages/istockphoto.com
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Дизайнер интерьера Анастасия Макарова считает, что однотонные светлые и темные материалы в интерьере усложняют уборку. По ее словам, на темных поверхностях хорошо видна пыль, а светлые — быстро пачкаются. Поэтому эксперт рекомендует учитывать такие нюансы при оформлении интерьера жилья.

«Лучше отказаться от однотонных столешниц и выбрать варианты декора с небольшими вкраплениями. Чем более пестрый будет рисунок на столешнице, тем меньше там будет видна грязь. Это может быть какая-то активная фактура камня или абстрактные вкрапления», — сказала специалист в беседе с «СЭ».

Кроме того, Макарова советует отказаться от светлой мягкой мебели, так как ее придется постоянно чистить.

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