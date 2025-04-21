Дизайнер рассказала, как использовать микрозелень в интерьере

Архитектор, руководитель студии дизайна интерьеров Марина Павлова объяснила, как использовать микрозелень в дизайне интерьера в 2025 году. По ее словам, сейчас наблюдается значительный сдвиг в сторону интеграции живых элементов в жилые и коммерческие пространства. Микрозелень, ранее ассоциировавшаяся исключительно с кулинарной сферой, в 2024 году приобрела статус полноценного элемента дизайна интерьера.

«В отличие от крупногабаритных растений или дорогостоящих предметов мебели микрозелень требует минимальных финансовых вложений при значительном визуальном эффекте», — подчеркнула эксперт.



Чтобы дизайн интерьера выглядел стильно, специалист рекомендует добавлять микрозелень, используя следующие варианты:

Модульные системы интеграции. Это специализированные конструкции, позволяющие встраивать контейнеры с микрозеленью в стеновые панели, создавая живые текстурные поверхности.

Вертикальное озеленение. Системы вертикального размещения микрозелени оптимизируют использование пространства и служат функциональным элементом микроклимата помещений, обеспечивая естественное увлажнение воздуха.

Интеграция в предметы мебели. Разрабатываются предметы мебели с интегрированными модулями для выращивания микрозелени, что создает многофункциональный дизайн.

Также архитектор советует использовать принцип контрастных сочетаний материалов. Оптимальными считаются следующие комбинации:

Микрозелень + бетонные поверхности.

Микрозелень + темный металл (предпочтительно матовый).

Микрозелень + натуральное дерево темных пород.

«В текущем году наблюдается тенденция к использованию контейнеров из вторично переработанных материалов. А при проектировании размещения микрозелени в интерьере следует руководствоваться принципами многоуровневой композиции. Например, создать композиции на разных высотах для формирования визуальной динамики. Или использовать подвесные системы в помещениях с ограниченной площадью», — добавила эксперт.

Кроме того, стоит выбирать микрозелень исходя из времени года, например, весенний период — это редис, горох, подсолнечник, летний — базилик, кориандр, амарант. Осенью лучше отдать предпочтение рукколе, горчице, свекле, а зимой — кресс-салату, брокколи, капусте кейл.