Дизайнер рассказала, как подобрать цвет стен для спальни

Эксклюзивно для «СЭ» архитектор и дизайнер Марина Павлова рассказала, как подобрать цвет стен для спальни. По ее словам, большинство дизайнеров рекомендуют обратить внимание на сложные, многослойные оттенки вместо чистых, ярких цветов. Такой выбор обусловлен не только эстетическими соображениями, но и пониманием долгосрочного психологического воздействия цвета на человека.

«Сложные оттенки с добавлением серого, коричневого или комплементарного цвета создают визуально богатую, но не перегруженную среду. Они меняются в зависимости от освещения, времени суток и угла зрения, что делает пространство живым и динамичным даже при минималистичном подходе к декорированию», — объяснила эксперт.

Вопреки распространенному мнению о том, что спальня должна быть светлой, дизайнер советует присмотреться к глубоким, насыщенным оттенкам. Темно-синий, графитовый, баклажанный, бутылочно-зеленый — эти цвета создают эффект кокона, психологически отделяющего пространство сна от остального мира.

«Темные стены в сочетании с продуманным освещением формируют многослойное пространство с ощущением глубины и защищенности. При этом профессионалы умело избегают эффекта мрачности, используя контрастный светлый текстиль, зеркальные поверхности и точечные световые акценты», — отметила Павлова.

Другая распространенная стратегия среди дизайнеров — использование сложных нейтральных оттенков. Это не просто белый, серый или бежевый, а многокомпонентные цвета с едва уловимыми цветовыми нюансами: серый с лавандовым подтоном, бежевый с розовым отливом, белый с оттенком зеленого. Такие цвета создают визуально спокойное, но не скучное пространство. Их сложность раскрывается постепенно, позволяя глазу и мозгу отдыхать, но при этом получать достаточно визуальной стимуляции для поддержания интереса. Этот баланс особенно важен для людей творческих профессий, чей мозг нуждается в визуальном отдыхе без полной сенсорной депривации.

Заметной тенденцией в личных пространствах дизайнеров становится обращение к природной палитре — не в виде ярких зеленых или голубых цветов, а в форме сложных, приглушенных оттенков, встречающихся в природе: оливковый, терракотовый, охристый, серо-голубой, пыльно-розовый. Такой выбор отражает растущее понимание биофильного дизайна — подхода, основанного на врожденной человеческой потребности в контакте с природой. Природные оттенки воспринимаются как более естественные и комфортные для психики, что особенно важно в пространстве, предназначенном для восстановления.

Специалист советует использовать более насыщенный или темный оттенок для стены у изголовья кровати. Он создаст визуальный фокус и ощущение защищенности. Остальные стены при этом окрашиваются в более светлый, но родственный оттенок, что обеспечивает целостность восприятия. Другая стратегия — градиентное изменение цвета по вертикали, когда нижняя часть стены окрашивается в более насыщенный цвет, а верхняя — в более светлый. Этот прием создает ощущение стабильности и одновременно визуально увеличивает высоту потолка.

«Некоторые дизайнеры используют цвет для функционального зонирования пространства спальни. Например, зона сна выделяется более темным, успокаивающим оттенком, а рабочая зона или зона для чтения — более светлым, стимулирующим активность», — добавила Павлова.