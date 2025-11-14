Дизайнер рассказала, на что обратить внимание при покупке елки

Скоро наступает самый теплый семейный праздник — Новый год. К нему необходимо подготовиться заранее, чтобы не откладывать все на последний момент. Самым главным символом Нового года является елка. Эксклюзивно для «СЭ» дизайнер интерьеров Елена Безрученко рассказала, как выбрать главную «красавицу», чтобы она радовала в праздники.

По ее словам, перед покупкой необходимо решить, какую елку хотите увидеть дома: живую или искусственную. Чтобы облегчить выбор, рассмотрели плюсы и минусы каждого варианта.

Преимущества живой елки:

Натуральный запах хвои.

Выбор в разновидности видов елок.

Особая атмосфера.

Не нужно место для хранения.

Обладает бактерицидными свойствами.

Если елка в горшке, можно высадить после на улице.

К минусам эксперт отнесла:

Осыпаются иголки.

Нужно утилизировать.

Сложности транспортировки.

Сложно устанавливать.

Требует ухода/полива.

Плюсы и минусы искусственной елки:

Долгосрочные вложения.

Многократное использование.

Широкий ассортимент и размерный ряд.

Бережное отношение к природе.

Легкость установки.

Выдержит тяжелые игрушки и большое количество декора.

Необходимо место для хранения.

Отсутствует натуральный запах хвои.

Высокая цена.

Возможны вредные выделения полимеров.

Дальше необходимо принять еще одно решение по выбору самого вида елочки. Но здесь можно уже полагаться на свои визуальные предпочтения. Хвоя искусственной елки бывает нескольких видов: литая, леска, поливинилхлорид (ПВХ) и полиэтилен. Могут быть комбинированные: литая+ПВХ для получения более реалистичного внешнего вида и долгого срока службы.

«У живой елки внешний вид отличается, возможны варианты из ели, сосны, нобилиса, пихты. Самый распространенный и недорогой — это ель, но простоять она может совсем недолго: быстро начинает сбрасывать иголки. Последние варианты более долговечные, но и стоимость у них выше», — отметила специалист.

У искусственной елки может присутсовать сразу дополнительный декор в виде заснеженных веточек, ягод и шишек и даже встроенных в веточки лампочек гирлянды. Также немаловажный фактор — это каркас дерева. Он может быть из металла или пластика, что влияет на ее прочность и долговечность. Для домашнего применения распространены варианты разборных и складных металлических каркасов.

Чтобы понять, какого размера покупать елку, подготовьте заранее для нее место, оцените площадь, где она будет стоять. Тогда будет понятен подходящий размер и высота будущей «красавицы». Лучше определить место подальше от нагревательных приборов. Ведь живая елка от теплого и сухого воздуха может начать быстро засыхать и осыпаться, а у искусственной от нагрева пластик может начать выделять вредные вещества. Если в помещении недостаточно места для большой елки или есть маленькие дети и животные, рассмотрите вариант небольшой «настольной» елки. Это также может быть и живая ель в горшке или ветки живой елки в вазе.

«Живую елочку необходимо поставить в ведро с влажным песком и периодически поливать, так она простоит дольше. Искусственная елка тоже требует ухода до установки и после праздников, так она прослужит дольше. Ее хвою необходимо пропылесосить мягкой щеткой, чтобы убрать накопившуюся пыль. Не рекомендовано мыть елку под душем, чтобы предотвратить появление ржавчины на каркасе», — отметила дизайнер.