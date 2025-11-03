Эколог объяснила, почему нельзя смывать средства личной гигиены в унитаз

Каждый день мы совершаем привычные бытовые поступки, не задумываясь об их последствиях для окружающей среды. Одно из таких — смыв в канализацию средств личной гигиены с пластиковыми частицами.

Эколог Валерия Гулимова в разговоре с «Радио 1» заявила, что даже одна ватная палочка, смытая в унитаз, может представлять серьезные проблемы для городской инфраструктуры и природы.

«Очистные сооружения не предназначены для таких отходов. Когда они строились, то нерастворимые, неперерабатываемые, не подверженные химическому воздействию вещества не планировалось туда бросать. Их попадание в органический поток является незапланированным, то есть засоряет и приводит к сбоям в работе дорогостоящего оборудования и делает невозможным нормальный цикл очистки воды», — пояснила эксперт.

Эколог также отметила, что, если предмет все же пройдет через очистные сооружения, он окажется в водоеме и станет смертельной угрозой для местной флоры и фауны. Проблема в том, что пластик разлагается сотни лет, а факт его присутствия в природной среде уже сам по себе вреден.

«Животные, флора, фауна водоемов не приспособлены к таким предметам. Они принимают это за еду и наносят дополнительный ущерб организму», — добавила Гулимова.

Она подчеркнула, что распространенное убеждение, будто крупный мусор проскочит по широким трубам или будет задержан механическими фильтрами, ошибочно и опасно.