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Экономист заявил, что цены на билеты на Бали не вырастут
Хобби и развлечения

Сегодня, 18:35

1 мин.

Экономист заявил, что цены на билеты на Бали не вырастут

Мария Задорожная
Автор
Девушка любуется пейзажами Бали
Фото kitzcorner/istockphoto.com
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Экономист Андрей Лобода в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что спрос российских туристов на отдых на Бали продолжит расти на фоне запусков прямых рейсов. При этом ожидать роста стоимости авиабилетов не стоит. По его словам, до конца года цена на билет туда-обратно будет варьироваться в диапазоне 45-95 тысяч рублей.

«Конкуренция между авиакомпаниями по осуществлению этих перелетов на Бали из Москвы и других городов России остается очень высокой. По-прежнему самые дешевые рейсы до 50 тысяч рублей туда-обратно — это Иркутск и Владивосток», — сказал эксперт.

Специалист добавил, что по новогодним турам Бали точно уступает Сочи, Москве и Московской области, Санкт-Петербургу, Казани, Крыму и Байкалу.

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