Экскурсовод назвала усадьбу, которую стоить посетить в Москве

Экскурсовод Карина Силакова рассказала «СЭ», какие усадьбы можно посетить в Москве. Так эксперт рекомендует отправиться к усадьбе Кусково. Это летний загородный увеселительный дом графа Петра Борисовича Шереметева, который был одним из богатейших вельмож России. Строился памятник отечественной истории и культуры с 1750 по 1770 год.

«Музей-заповедник «Кусково» — настоящая жемчужина на востоке Москвы в окружении лесопарка и и вдали от шума города», — добавила Силакова.

Экскурсовод советует посетить усадьбу Кусково по нескольким причинам. Первая из них — это возможность увидеть единственный в Москве сохранившийся французский регулярный парк.

«В Кусково можно ощутить себя вельможей славного XVIII века, ведь Кусково часто выбирают местом для съемок исторических фильмов и сериалов», — отметила эксперт.

Также можно полюбоваться редким образцом деревянного дворца в стиле ампир и насладиться покоем в каменном храме Шереметевых во имя Всемилостивого Спаса.

«Этот храм построен в уникальном стиле «аннинского барокко», а ангел с купола, стоящий перед алтарной апсидой (на улице) — настоящее произведение искусства», — заключила специалист.