Эксперт дал советы, как вырастить авокадо в домашних условиях

Председатель Архангельского отделения Союза садоводов России Михаил Силантьев специально для «СЭ» рассказал, как в домашних условиях вырастить авокадо. Косточку, по его словам, можно посадить в цветочный горшок тупым концом вниз, чтобы она чуть выступала над грунтом, и поддерживать умеренную влажность почвы. «В принципе, приживаемость у авокадо хорошая, практически как и у фиников. Косточка прорастает в течении четырех недель и сразу идет в рост. Уже в первые несколько месяцев побеги могут доходить до полуметра высотой и более», — заявил эксперт. Однако если в помещении прохладнее +22°С, то прорастать косточка будет около двух-трех месяцев.

Растет авокадо, по опыту Михаила Силантьева, быстро. Поэтому специалист порекомендовал сразу же высаживать косточку в довольно крупный горшок или раз в пару лет менять на больший. «Авокадо — светолюбивое дерево, поэтому в тени его держать не стоит. Не нужно его и перемещать с места на место», — предупредил эксперт.

Дает ли плоды авокадо в домашних условиях, Михаил Силантьев утверждать не стал, поскольку у него такого чуда пока не случилось. Хотя теоретически это возможно, но ждать придется долго.

Высаживать в открытый грунт авокадо, даже в средней полосе России, эксперт не советовал — растение тропическое и снижение температуры воздуха ниже +5°С для него губительно. «Выше +20°С в помещении для авокадо оптимально. Если регулярно за ним следить — опрыскивать пару раз в день, подкармливать и так далее, в оранжерее или застекленной теплой лоджии это растение будет чувствовать себя хорошо», — резюмировал Михаил Силантьев.

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