Эксперт назвал 3 самых практичных автомобиля

Эксперт автобизнеса, руководитель концерна Volkswagen Илья Назаров поделился с «СЭ» мнением о том, какие автомобили наиболее практичны и требуют минимального обслуживания. «Как ни странно, гибридные и электрические автомобили не входят в топ самых экономичных в эксплуатации машин, даже для жителей Иркутской области, где цена 1 киловатта электроэнергии составляет всего 1 рубль 23 копейки. Износ батареи может стать дорогостоящей проблемой, поскольку средний срок ее службы — 10-15 лет, при этом цена на подержанные батареи начинается от 120 тысяч рублей, на новые неоригинальные — от 250», — пояснил специалист.

Экономичность эксплуатации, по словам Ильи Назарова, следует определять методом оценки «полной стоимости владения» (Total cost of ownership), применяемым таксомоторными и каршеринговыми компаниями при выборе моделей для своего парка. «Для этого в расчет берутся все расходы: амортизация авто (снижение стоимости), расходы на топливо, техобслуживание, ОСАГО и КАСКО, мойки, замену резины, налоги», — подчеркнул эксперт.

Больше половины расходов на любой автомобиль — это амортизация, далее идут траты на КАСКО и затем на топливо. «Амортизация зависит в первую очередь от цены автомобиля. Чем дороже машина, тем выше стоимость владения ею. Владелец Mercedes-Benz G-класса AMG имеет расходы в месяц в среднем 357 тысяч рублей, из них 272 тысячи теряет в виде снижения стоимости. Меньше всего теряют владельцы LADA Granta, которая обходится примерно в 13 тысяч рублей в месяц», — заявил Илья Назаров. Самыми экономичными в эксплуатации эксперт назвал три отечественных авто: Lada Granta, Lada Niva 4x4 и Lada Vesta.

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