Эксперт назвал мужскую обувь, которая подойдет для отдыха на пляже

Основатель обувного бренда Дмитрий Максимов для ленивого пляжного отдыха рекомендует мужчинам выбирать пантолеты. Это легкая обувь без задника и с открытыми пальцами, которую в народе называют «шлепками».

«Обычно они сделаны из резины или других водоотталкивающих материалов, что делает их идеальными для бассейна и водных развлечений», — сказал эксперт в беседе с «СЭ».

Также Максимов подчеркнул, что в этом сезоне актуальны пантолеты на пробковой подошве — «биркенштоки». Они отлично сочетаются с повседневной городской одеждой и очень комфортны в летнюю жару.

Кроме того, некоторые бренды выпускают пантолеты со специальными стельками, которые поддерживают стопу и предотвращают появление усталости при длительных прогулках.